違反居家隔離與檢疫挨罰 北市最多72件

（中央社22日綜合報導）武漢肺炎疫情蔓延，政府針對四處趴趴走的居家檢疫、居家隔離者祭出重罰，截至目前，以雙北件數最多，台北市72件、新北市55件。

另外，基隆市一名從中國大陸返台的婦人，3日搭乘公車外出，因處境特殊，裁罰方式將與中央討論後再決定。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在全球爆發大流行，政府要求與確診病患接觸者要進行居家隔離14天；而19日起，不分國籍所有入境者都要進行居家檢疫14天，違反隔離規定者，依紓困條例規定開罰新台幣20萬元至100萬元罰鍰；違反檢疫規定者，處10萬至100萬元罰鍰。

由於雙北市居家檢疫與隔離者人數眾多，開罰件數也多，截至21日止，違反居家檢疫、居家隔離而挨罰者，台北市有72件，總金額為204萬元，其中包含一名違反居家檢疫遭罰100萬元個案；新北市則有55件，總金額為330萬5000元。

新北市政府表示，開罰件數包括一對江姓夫妻在居家檢疫期間擬由小三通到大陸遭攔查，各開罰15萬元；居無定所的管永安在淡水某橋下尋獲，開罰10萬元；永和區盧禮勇遭開罰50萬元。期滿未繳罰款遭移送法務部行政執行署強制執行共7件，總裁罰金額共53萬元。

桃園市開罰件數為26件，總金額為324萬元。桃園市衛生局表示，截至21日為止，違反居家隔離者1件，裁罰20萬元；違反居家檢疫者共25件，分別為裁處1萬元3件、7萬元13件、10萬元4件、15萬元2件、20萬元2件、100萬元1件。另外，還有12件尚在審理中。

其中，一名在2月底自中國廈門入境的20多歲男性個案，因4度擅離居家檢疫處所外出購買食物，被區公所通報為居家檢疫失聯對象，經警政單位協尋蒐證屬實後移案衛生局，市府也祭出鐵腕處以最高的100萬元罰鍰，並強制安置到檢疫處所隔離。

台中市衛生局表示，截至目前為止，台中市居家隔離個案並沒有裁罰案例；違反居家檢疫被裁罰的件數33件，已裁罰金額共約214萬元。其中一名居家檢疫個案因擅離2次遭裁罰，第1次已罰10萬元，第2次將再罰50萬元。

高雄市共開出47張罰單，居家隔離裁罰20萬至100萬元共3件；居家檢疫開罰10萬至100萬元44件。

新竹市政府衛生局長王宗曦表示，截至目前為止，新竹市違反規定共9件，包括2名居家隔離、7名居家檢疫者，共裁罰新台幣90萬元。

新竹縣男子林東京應配合居家檢疫卻失聯亂跑，新竹縣政府於3月3日開罰100萬元，是新法「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」於2月27日生效後重罰的首例。

苗栗縣有5件違反居家檢疫規定者，4件挨罰1萬元、1件挨罰30萬元。

花蓮縣則有3件違規，其中2人各罰1萬元、1人3000元；台東縣同樣為3件違規，其中2人各罰3萬元、1人罰10萬元。

澎湖縣則是2人違反居家檢疫規定，各挨罰1萬元；雲林縣、嘉義縣、嘉義市共有4件違反居家檢疫者，雲林縣1件，開罰1萬元；嘉義縣2件，各罰5萬元與15萬元；嘉義市1件，開罰1萬元。

台南市部分，截至20日下午5時30分止，開罰32件違反居家檢疫規定者，其中2人罰15萬元，15人罰10萬元，14人裁罰1萬元，還有一件處理中。（編輯：唐聲揚）1090322