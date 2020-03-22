疫情影響國際旅遊 基隆宣傳觀光吹起世界風

（中央社記者沈如峰基隆22日電）武漢肺炎疫情延燒，全球觀光受衝擊。基隆市政府最近把市區景點與國際旅遊勝地照片比對，竟有多處相似。網友說，去基隆玩幾天，勝過環遊世界80天，根本不用出國。

「基隆版的環遊世界，你去過哪裡？」基隆市長林右昌臉書粉絲專頁今天貼出正濱漁港色彩屋VS.義大利威尼斯、獅球嶺砲台VS.柬埔寨吳哥窟、基隆燈塔VS.韓國釜山燈塔、潮境公園VS.哈利波特、基隆希臘天空餐廳VS.希臘、基隆海港大樓VS.日本銀座、葡萄牙VS.基隆海門天險、基隆虎仔山地標VS.美國好萊塢地標、基隆情人塔VS.葡萄牙、碧砂遊艇港VS.葡萄牙里斯本、仙洞巖佛手洞VS.古墓奇兵、匈牙利布達佩斯大飯店VS.基隆太平國小等對比照片，每張都很類似，引發網友回響。

許多網友表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，多數國家為防疫，禁止外國遊客入境旅遊，全球觀光受衝擊，無法出國旅遊，基隆市政府這些對比景點照片很相似，現在根本不用出國，只要到基隆玩幾天，勝過環遊世界80天。

基隆市府觀光及城市行銷處長曾姿雯告訴中央社記者，苗栗有飯店業者日前用當地景點照片，搭配對比世界各地知名旅遊勝地照片，形成話題。她當時看到相關報導後，立即與同仁討論腦力激盪後，發現基隆市許多景點也與國際知名景點或是電影場景很類似，她們經過蒐集相關照片後在「基隆旅遊網」呈現，受到熱烈反應，讓人看了會心一笑。

她表示，也有網友認為，基隆崁仔頂漁市與日本築地市場很像，基隆港也很像日本橫濱港。因應武漢肺炎疫情延燒，世界各地都禁止外國人入境，市府希望這種對比呈現，刺激國內旅遊，行銷基隆之美，吸引國人來基隆看美景、吃美食。（編輯：李錫璋）1090322