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武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請

最新更新：2020/03/23 12:27
19日起所有入境者都要居家檢疫14天，居家檢疫、居家隔離和自主健康管理的區別在哪，圖表一次帶你看懂。（中央社製圖）
19日起所有入境者都要居家檢疫14天，居家檢疫、居家隔離和自主健康管理的區別在哪，圖表一次帶你看懂。（中央社製圖）

（中央社記者陳偉婷台北23日電）衛福部今天公布防疫補償申辦網址等窗口及申請格式，即日起開放受隔離或檢疫者的防疫補償申請。民眾可線上、郵寄、臨櫃申請，截至3月18日起，可申請人數約4萬8000餘人。

防疫資訊

衛生福利部上午發布新聞稿，公布防疫補償申辦網址、申請書表格式、應備文件及受理窗口，並自即日起開放受隔離或檢疫者的防疫補償申請。

防疫補償辦法已於今年3月10日發布，受隔離或檢疫者，經衛生主管機關認定受隔離或檢疫者沒有違反隔離或檢疫相關規定，亦即沒有違反隔離或檢疫通知書所載明應遵行事項，且沒有領薪資或其他性質相同的補助者，可於隔離或檢疫期滿的次日起，申領防疫補償每日新台幣1000元。

衛福部統計，截至3月18日，受隔離或檢疫人數約4萬8000餘人。

民眾提出申請，須於線上或紙本填寫申請書並檢附金融機構存簿封面影本、受雇人請假及無支領薪資之證明或無法從事工作及無獲得報酬、補償的切結書等相關證明文件。

另有關照顧者的防疫補償，預計3月31日開放受理申請。應備文件及各縣市受理窗口，可逕至衛福部網站查詢。

衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如說，居家檢疫通知書載明，依傳染病防治法第58條規定，民眾應詳實填寫通知書，並配合居家檢疫措施。拒絕、規避、妨礙、填寫不實者或違反居家檢疫規定者，將處以罰鍰，且不得申請防疫補償。

另依今年3月16日中央流行疫情指揮中心發布，自3月17日起，民眾於指揮中心發布國際旅遊疫情建議等級第三級國家或地區後，非必要前往該國家或地區，也不得申領防疫補償。

衛福部嚴重特殊傳染性肺炎（防疫補償）專區網址：https://topics.mohw.gov.tw/COVID19/cp-4715-52167-205.html 嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償申辦系統網址：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/。（編輯：方沛清）1090323

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