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港媒：中國武漢肺炎確診至少缺4萬例 無症狀感染未列入
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南投信義雙龍吊橋延期開幕 遊客等不及硬闖

最新更新：2020/03/23 13:21
南投縣政府在信義鄉雙龍瀑布興建全台最長的雙龍七彩吊橋，原定4月1日開放，縣府加強防疫，已宣布園區將延期開放，但已有民眾等不及闖入拍照。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年3月23日
南投縣政府在信義鄉雙龍瀑布興建全台最長的雙龍七彩吊橋，原定4月1日開放，縣府加強防疫，已宣布園區將延期開放，但已有民眾等不及闖入拍照。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年3月23日

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投縣信義鄉雙龍七彩吊橋完工但未開放，網路流傳美照，引來民眾硬闖，縣府今天表示，考量武漢肺炎疫情，原定4月1日開放將延期，呼籲民眾勿再硬闖，耐心等疫情過後正式開幕。

南投縣政府斥資約新台幣6000萬元在信義鄉雙龍瀑布興建全台最長的雙龍七彩吊橋，原定4月1日開放，但部落居民擔心大量遊客恐帶來武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情傳染，南投縣長林明溱今天在縣務會議宣布，園區延期開放，視疫情狀況決定開幕日。

林明溱說，雙龍七彩吊橋原定4月1日開放，但居民向縣府反映「能否延後開放」，考量疫情傳染風險，接受採納地方建議，除延後開放，也會在入口處設「禁止進入」告示牌，待疫情過後才開放園區，呼籲民眾勿爬越鐵門硬闖，以免發生危險，請遊客多多配合。

雙龍七彩吊橋雖未正式開放，但部落已湧入許多遊客，網路上流傳多張美照，民眾站在吊橋梯面拍照，彷彿與彩虹合影，因此，近期吸引許多遊客來此，甚至有人攀越鐵門闖入，險象環生，縣府觀光處將派員站崗勸阻，並設「禁止進入」牌子，同時關閉線上售票系統。

此外，為防範民眾群聚傳染，南投梅子節今年首度停辦千人做脆梅活動，改為每場20人為限的手作青梅體驗，保留舉辦記者會宣傳南投梅子，林明溱說，疫情警報未解除，縣府不希望有傳染風險，希望遊客諒解。

防範疫情傳染，南投地方法院、南投市公所要求訪客須戴口罩才能進入，而南投縣政府則派員駐守出入口對洽公者量體溫、噴酒精消毒、登記姓名，林明溱說，今天起進入縣府洽公者一律須戴口罩，未戴口罩者只能說「對不起」婉拒進入。（編輯：陳俊碩）1090323

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