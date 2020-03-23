疫情嚴峻 盧秀燕：中市府祭3大措施

（中央社記者郝雪卿台中23日電）隨著全球武漢肺炎疫情升溫，台中市長盧秀燕今天表示，為了讓城市防疫工作更安全，今起實施防疫3大措施，包括戶外500人以上活動不建議辦理，室內300人以上禁止辦理。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，國內境外移入確診個案攀升，盧秀燕今天出席潭子國民運動中心上梁典禮時接受聯訪，說明台中市從今天起祭出加強防疫工作3大措施，籲請市民配合辦理。

盧秀燕表示，最近返國人潮很多，原來台中市在3、4天前，居家隔離與居家檢疫的人數約1000人，但短短3天，到今天為止，已經暴增到5000人，讓城市防疫需求與壓力倍增，為因應此情形必須全面加強防疫工作，包括限縮大型活動的舉辦、大型娛樂場所加強檢查、社區關懷據點白天活動及課程全面暫停。

在限縮大型活動舉辦部分，盧秀燕表示，原來衛福部疾管署公布的「公眾集會」因應指引為戶外1000人、室內500人以上活動不建議舉辦。台中市加嚴管制限縮為市府與所屬管轄機構舉辦活動或集會，限縮在戶外500人以上不建議辦理、室內300人以上禁止辦理，加嚴加密，降低群聚感染風險。

盧秀燕指出，市府也對大型娛樂場所加強安全檢查，已有5大夜店業者自主配合停業2週；而全市408處社區關懷據點白天活動及課程也全面暫停，長輩如有用餐需求，改提供便當讓長輩帶回家食用，社區志工並持續提供電話問安及關懷訪視。

此外，盧秀燕也被問到今天不出席國民黨主席江啟臣邀約黨籍縣市長「共度疫情、國土安居」研討會時表示，這時候防疫優先，萬事莫若防疫重要，因此她無法親自參加國民黨的會議，也有向黨中央說明，這段時間，防疫是唯一，也是第一要務。（編輯：陳俊碩）1090323