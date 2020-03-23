台灣武漢肺炎新增26例 4歲男童染疫

（中央社記者陳偉婷、許秩維台北23日電）根據疫情指揮中心今天公布資料，國內武漢肺炎新增26人確診，僅1例為本土案件，是中研院案例的同住接觸者，中研院群聚感染累計5人染疫。其他境外移入包含5起群聚，有1人才4歲多未滿5歲。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在下午記者會公布，國內新增26例COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）病例，其中25例境外移入、1例本土。

境外移入個案為13女12男，年齡未滿5歲至70多歲，入境日介於3月15日至21日，發病日介於2月22日至3月21日。個案發病前分別有美國、西班牙、荷蘭、法國、瑞士、英國等國活動史。

新增本土病例中，有個30多歲女性（案186）是中研院群聚感染個案（案168）同住接觸者，3月17日發病，因中研院個案的同事（案124）於3月20日確診，且案168曾有症狀，案186於3月20日自行就醫並採檢通報，於今日確診，為中研院群聚感染第5個確診個案。

境外移入個案中，出國目的多為旅遊或工作，並包括5起群聚。一對夫妻（案170、189）於3月12日至20日赴西班牙旅遊，兩人分別於3月20日、21日發病，經通報檢驗均於今日確診。

案171、174為職場同事，分別於1月12日及2月25日至荷蘭工作，其中案171的兩名家人（案175、178）也陪同前往，4人分別在3月7日及10日發病，並於3月20日入境時，由機場攔檢通報，4人都於今天確診。

一對夫妻（案172、173）因工作及就學，於2019年12月21日至法國，分別於3月16日及18日發病，2人在3月20日入境時由機場攔檢通報，均於今日確診。

案177為案129同事，兩人於3月11日至18日前往美國工作，其中案129已於3月20日確診，案177於3月19日發病，經就醫採檢於今日確診。案195於3月5日至19日與另2名友人前往美國旅遊，其中該2名友人已於3月21日確診（案137、145），案195於3月20日發病，經檢驗亦於今日確診。（編輯：陳清芳）1090323