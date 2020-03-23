長照機構護理師染疫 研擬醫護有症狀可採檢

（中央社記者陳偉婷、許秩維台北23日電）台灣有一名養護機構護理師日前染上武漢肺炎，她已有症狀卻仍上班，引起討論。指揮中心指揮官陳時中今天說，不會咎責，但將研議長照機構指引的剛性措施，且醫護人員若有症狀就可採檢。

中央流行疫情指揮中心22日公布，有一名養護機構護理師確診COVID-9（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎），且她出現症狀後仍有上班，就醫後服用流感抗病毒藥物後，也回去上班，引起社會疑慮。

根據中央流行疫情指揮中心的長照機構防疫指引，長照機構工作人員如果出現發燒或呼吸道症狀等疑似症狀，且符合新型冠狀病毒疾病定義，應撥打防疫專線並依照指示就醫。工作人員若有發燒及呼吸道感染症狀，應安排休假或限制從事照護或準備飲食服務，直至未使用解熱劑且不再發燒24小時後，才可恢復工作。

指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，不會對養護機構咎責，但希望大家能據實以告。對於長照機構，會檢討哪些規範需要被剛性實施。

陳時中說，治療疑似流感個案本來就可免快篩使用抗病毒藥物，若服用了症狀沒有改善，經醫師通報才會進行採檢，這是醫師的專業判斷。

有鑑於醫護人員需要照顧別人、保護自己，陳時中說，可研議醫護人員若有症狀就可採檢。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥在記者會後表示，目前醫護人員通報定義中有肺炎就能通報；社區擴大採檢標準比較鬆，只要醫師懷疑、無法排除都可以報。也因此才會揪出這一名養護機構的護理師染疫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，研議放寬醫護人員有症狀就可以採檢，但要等專家會議討論後決定，最快本週內。會考慮放寬並不是針對養護機構出現確診，而是因檢驗量能有所提升，考慮醫護發燒或呼吸道症狀就可採檢。（編輯：陳清芳）1090323