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口罩寄海外國人是否解禁 陳時中：有可能

最新更新：2020/03/23 17:23

（中央社記者許秩維台北23日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，未來可能解禁讓口罩可寄給海外國人，在台國人跟海外國人購買口罩應有等同待遇，正從技術面尋求解決方案。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，從3月25日上午8時至3月27日晚上8時，可使用健保卡、自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購口罩。

陳時中在記者會表示，先前規劃每週可提供700萬片口罩時才開放口罩網路預購，首輪僅預購299萬片，因此不用抽籤，未來還會繼續擴大，希望預約跟繳費同一週，下週就可領口罩，讓預購跟領取時間越來越短。

媒體詢問現在口罩產能逐漸增加，有國人希望將口罩寄給國外的家人，不知未來是否會解禁。

陳時中指出，行政院長蘇貞昌也很關心這個問題，在台國人跟海外國人應該等同待遇，以成人7天3片為原則，有些特殊情況可以免除排隊之苦，現在已經開了一條不用排隊的路，就是網路預購，國人透過網路預購口罩就可免排隊。

至於是否解禁讓口罩可寄給海外國人，陳時中表示，「有可能」，國內跟海外國人都是應該保護的人，待遇一樣是成人7天3片，如何讓有健保但無法回台排隊的海外國人也能買到口罩，正從技術面尋求解決方案。（編輯：張雅淨）1090323

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