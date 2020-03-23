侯友宜：若我或員工染疫 坦誠面對解決問題

（中央社記者王鴻國新北23日電）環保署員工確診武漢肺炎引外界關注，新北市長侯友宜今天被問到市府若有員工確診時如何處置的問題表示，若有同仁甚至他本人確診，願意坦誠面對來解決問題，這才是負責任態度。

侯友宜今天視察新北市肉品市場武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫情形。

侯友宜接受媒體聯訪時被問到環保署有員工確診，若市府也有同仁確診時會如何處理的問題，他表示，如果新北市有員工確診，必須要多一分的包容、同理跟寬待心來看個案，採取更具體有效的防範措施，來為市民做好安全的把關。

他表示，新北市只要有同仁確診，甚至包括重要幹部或他本人如果不幸感染，他會很誠懇負責任的來跟大家說明，公開透明，願意坦誠面對並來解決問題，這才是一個負責任的態度。

他表示，在確保同仁的隱私、同理心、包容心下，他會很負責任的對外報告，清楚說明各項作為「包括我本人或是我所有的幹部，萬一有狀況，我都會跟各位做一個報告。」

至於中央流行疫情指揮中心今天下午和各縣市進行視訊會議，侯友宜未參與討論的問題，他表示，中央疫情指揮中心下令縣市首長參加視訊，也可以指派代理人參加，因此，他特別指派代理人參加，而他分頭進擊去看其他各地防疫情形，希望大家一起來，中央跟地方同心齊力來防堵疫情。（編輯：李錫璋）1090323