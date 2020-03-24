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武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎防疫補償金2年內可申請 5類對象一次看

最新更新：2020/03/24 15:33
中央流行疫情指揮中心24日宣布，民眾因武漢肺炎受隔離或檢疫，即起可申請防疫補償金，照顧者的補償申請從31日起受理。圖為桃園機場防疫車登記處。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心24日宣布，民眾因武漢肺炎受隔離或檢疫，即起可申請防疫補償金，照顧者的補償申請從31日起受理。圖為桃園機場防疫車登記處。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷、張茗喧、陳怡璇台北24日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，民眾因武漢肺炎受隔離或檢疫，即起可申請防疫補償金，照顧者的補償申請從31日起受理。此補償2年內可申請，鼓勵網路申辦。

防疫資訊

因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）受隔離、檢疫者發給每日新台幣1000元防疫補償金，已於23日起受理申請，而照顧者的防疫補償申請將於3月31日起開始受理。

指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，防疫補償金可於受隔離或檢疫結束日的次日起2年內申請，民眾無須急於近期申辦。

衛福部社工司長楊錦青在記者會表示，防疫補償對象分為5類，包括居家隔離者、居家檢疫者、集中隔離者、集中檢疫者，以及為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假或無法從事工作的家屬。

楊錦青說，但有兩種狀況不能請領防疫補償，一種是違反檢疫規定，在外面趴趴走；一種是有支領薪資或依其他法令規定性質相同的補助者，不得重複申請。

有關照顧生活不能自理者是指，照顧失能等級第2級至第8級者的失能者、持有診斷證明書的失智者、國小學童或未滿12歲的兒童、就讀五專前3年級的身心障礙者、所聘外籍看護工經醫師確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎或其他因素不能提供服務等5種情形。

楊錦青說，目前已有3032人申請防疫補助。申請方式包含網路線上申辦、郵寄或臨櫃，向受隔離或檢疫結束時所在地直轄市、縣市政府申請。

因疫情日漸嚴峻，楊錦青說，如果沒有必要，應避免出入人多擁擠公共場所，民眾可多利用網路線上申辦。（編輯：李亨山）1090324

瀏覽更多照片中央流行疫情指揮中心指出，民眾因武漢肺炎受隔離或檢疫，即起可申請防疫補償金；申請對象分5類，照顧者的補償申請從3月31日起受理。此補償2年內可申請，鼓勵網路申辦。（圖取自衛福部網頁mohw.gov.tw）
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