淡海輕軌藍海線傾向河岸雙軌案 最快110年動工

（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市府捷運局今天表示，淡海輕軌第二期藍海線經充分溝通說明後，將朝淡水河岸雙軌替代方案納入設計考量，近期將簽報市府核定，最快明年動工，朝民國113年完工的目標努力。

新北市政府捷運工程局今天表示，23日晚上於淡水舉行「淡海輕軌第二期藍海線（中山路、文化路及淡水老街路段）基本設計地方說明會，說明行經淡水老街的原方案相關配套措施，並提出路線行經金色水岸的替代方案。

捷運工程局表示，行政院原建議淡海輕軌第二期藍海線的方案，路線起於中山路（台2乙線）與中正路（淡水老街）的分隔島並設車站於此，上下行軌由此分為「台2乙段」及「淡水老街段」採單軌布設，平面於中正路與文化路交會後併為雙軌。

路網並沿台2乙線往西布設至漁人碼頭，銜接一期路網，路線全長約4.4公里，共設置6座平面車站（V21、V22L、V22R、V23、V24、V25）。

原淡海輕軌第二期藍海線方案，路網沿台2乙線往西布設至漁人碼頭，銜接一期路網，路線全長約4.4公里，共設置6座平面車站。（圖取自新北市政府捷運工程局網頁dorts.ntpc.gov.tw）

捷運局說，108年8月21日、8月28日召開地方說明會時，民眾對輕軌進入老街表達疑慮並提出諸多議題，包括消防救護、停車卸貨、噪音、地質軟弱、設站位置遭反彈、禁限建範圍及回饋方案等。

市府說，23日的說明會回應民眾的疑慮，也說明行經老街方案相關配套措施，將減輕施工及營運期間對淡水老街影響，並提出興建地下機車停車場、改善道路逢雨即淹水情形，及統一復舊老街商家招牌等措施，配合輕軌工程回饋地方居民。

捷運局表示，民眾仍對淡海輕軌建設的必要性、施工衝擊、消防救災等，反對輕軌進入淡水老街。

捷運局在說明會中提出替代方案為輕軌藍海線只做到紅毛城，或中山路單線雙向。不過，居民意願與效益評估都不大。

捷運局也研擬行經淡水河岸的替代方案，並以3D模擬示意動畫與地方溝通。「河岸版」替代路線方案，不走中正路（淡水老街）也不走中山路（台2乙線），原路線行經中正路老街段201公尺後，將在觀潮廣場附近轉往河岸地區。

捷運局說，河岸版的淡海輕軌第二期藍海線，將採取雙軌路線，也就是說，從淡水站（V21）至淡水漁人碼頭（V26）全線雙軌，不會經過中山路與淡水老街。

昨晚會中各民代陳述意見，有人希望民眾眼光放遠，爭取河岸方案的輕軌建設；也有民代說，地方不反輕軌，但反對進入老街，盼望對住戶田野調查，兼顧老街文化、商圈生意以及新市鎮權益。

捷運局說，經地方民意充分溝通後，傾向朝淡水河岸的雙軌替代方案納入設計考量，近期將會簽報新北市府，盼望在上半年定案，最快明年發包動工，朝計畫期程113年完工目標努力。（編輯：李錫璋）1090324