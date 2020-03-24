2外籍確診 美籍轉機人道安置印尼籍為移工

（中央社記者陳偉婷、張茗喧、陳怡璇台北24日電）台灣24日新增20例武漢肺炎確診個案中，有一名5歲女童，到土耳其染疫，同行者有一人咳嗽，但採檢陰性。確診者中還有美國籍、印尼籍，前者為人道安置，後者是首日來台工作的移工。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣新增20例COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎），全為境外移入。目前台灣累計215例，分別為境外178例及37例本土。

指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，20例確診個案中，有一例是5歲女童，她與媽媽到土耳其員工旅遊。目前疫調發現，同行的27人中，只有小朋友發燒，另外有人咳嗽、喉嚨痛，但採檢是陰性，其他人都沒有異狀。

另外，新增的確診者中有2名是外籍人士，包含196案是曾旅遊泰國、德國、保加利亞、美國的50餘歲美國籍男士；及211案的40餘歲印尼籍男性。

陳時中說，美籍人士是人道安置，他本來要轉機，但在前一段航程身體已經非常不舒服，評估後不適合飛下一段，且會對全機的人有威脅，所以留置送負壓隔離病房採檢，發現是陽性就留下來治療。

至於印尼籍，陳時中表示，這是一名來台工作的移工，是第一天到台灣，在入境的時候就查到陽性反應而送隔離治療，這些個案都在掌握中。（編輯：陳清芳）1090324