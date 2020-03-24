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醫院設專責病房採檢站有獎勵 績優最高千萬

最新更新：2020/03/24 18:52

（中央社記者陳偉婷台北24日電）疫情指揮中心公布武漢肺炎醫護照護及防治補助津貼要點，明訂醫療機構設專責病房、採檢站都有獎勵，採檢站每採檢一案獎勵500元，若醫院表現績優，最高可拿千萬獎勵。

為辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第二條所定，公、私立醫療（事）機構執行防治、醫療、照護的醫事人員及其他相關工作人員應發給補助、津貼及獎勵，訂定補助要點。

津貼的適用對象包含設有負壓隔離病房或加護病房的醫院中實際執行照護確診病例的醫護人員、 設有嚴重特殊傳染性肺炎專責病房醫院中實際執行照護疑似或確診病例的醫護人員。津貼基準是醫師每日新台幣1萬元、護理人員每班1萬元。

獎勵的核發對象及金額則分成醫療機構設置專責病房，符合設置條件且通過查核者，每一病室獎勵10萬元，並依據收治個案情形給予獎勵營運費用每月最高10萬元。

醫療機構設置採檢站或防疫門診，符合設置條件且通過查核者，每家醫療機構獎勵20萬元，並依實際採檢情形，每採檢一案獎勵500元，其中300元應分配於相關執行採檢人員。

醫療機構辦理防疫工作表現績優者，可依據醫療機構收治確診病例數及配合防疫工作表現優良，發給團體績效獎勵金100萬元至1000萬元，其中一定比例應分配予相關工作人員。

補助適用對象則是國內醫院服務的醫事人員及社工人員。 補助範圍為109年2月23日起，因配合防疫需要取消出國，預計出境日於109年2月23日至6月30日者，取消所導致的損失，會核實補助。（編輯：陳清芳）1090324

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