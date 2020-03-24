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武漢肺炎延燒是否封城 本土疫情大爆發是前提

最新更新：2020/03/24 20:03
指揮中心24日表示，是否封城要看疫情判定，但相關作為都已整備，封城的前提是本土疫情大爆發、有顯著社會性傳播。圖為台北街頭民眾戴口罩防疫。中央社記者王騰毅攝　109年3月5日
指揮中心24日表示，是否封城要看疫情判定，但相關作為都已整備，封城的前提是本土疫情大爆發、有顯著社會性傳播。圖為台北街頭民眾戴口罩防疫。中央社記者王騰毅攝　109年3月5日

（中央社記者陳偉婷台北24日電）武漢肺炎疫情延燒，指揮中心今天回應媒體時表示，是否封城要看疫情判定，但相關作為都已整備，封城的前提是本土疫情大爆發、有顯著社會性傳播，封城有助遏止疫情發展。

副總統陳建仁在臉書貼文提到，目前各國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情仍處在上升階段，武漢肺炎肆虐的緩和，至少還需2個月的時間。

有媒體在中央流行疫情指揮中心記者會提問，如果疫情還要2個月才會緩和，是否有封城的考慮。

指揮中心指揮官陳時中回應時說，封城或任何情況都根據疫情判定，也都有相關準備。如教育方面要開始演練遠距教學，各種可能性都研擬好各種應變方法，也會跟地方持續協調，對大家提出的問題滾動式調整。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥晚間接受中央社記者採訪時表示，啟動封城的條件是有所謂顯著的社會性傳播、本土病例持續性增加，疫情有大爆發的狀況才會考慮。

莊人祥說，如果執行封城，意指整個區域的民眾都不要外出、減少社區傳播機會。但同步，確診者和接觸者也要繼續在家隔離，確實斬斷傳染源，且還要努力找出確診個案，做好該做好的隔離。（編輯：張雅淨）1090324

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