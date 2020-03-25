控制疫情 印度總理宣布午夜起全國全面封鎖3周

（中央社記者康世人新德里24日專電）印度為控制武漢肺炎疫情，在許多省市都進行封鎖或封城後，總理莫迪今晚發表電視談話宣布，午夜起進行全國性的全面封鎖，為期三週。

莫迪說：「從午夜（台北時間25日凌晨2時30分）開始，整個國家將被全面封鎖，就像禁足令一樣，甚至比（22日）全民禁足令（Janata Curfew）還嚴厲。」

莫迪在演說中指出：「如果在接下來的21天，忘記、越過嚴格不可打破的規定而離開家，你將會邀請病毒回家。」

他強調，21天的封鎖期似乎很長，但這是確保每個人都安全的唯一辦法。如果不能很好的處理這21天，「那麼我們的國家，你的家庭都將會倒退21年」。

莫迪在演說時呼籲印度民眾不要恐慌，基本商品和藥品都可以取得，中央政府和各省政府將密切確保這些物資供應不會中斷；政府還將撥出1500億盧比（新台幣592億餘元）加強應對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衛生基礎設施。

不過，許多印度民眾聽到莫迪的談話後，仍擔心封鎖後會買不到食物和民生必需品，紛紛走出家門，去附近的市場搶購食品和物資。

在演說中，莫迪指出，印度正處於關鍵階段，即使是一個失誤，也可能讓致命病毒像野火一樣傳播。

莫迪強調，有些人認為保持社交距離只適合患者，這是不正確的。社交距離是抵抗病毒唯一的辦法，它是用於每個公民、每個家庭、每個成員，甚至是總理。

根據印度衛生與家庭福利部的最新統計，印度迄今累計的武漢肺炎確診病例達到469例，其中已有10人死亡，但也有39人已經痊癒。

由於醫療資源不足，無法大規模對疑似染病者進行病毒檢測，社交距離被印度中央和地方政府視為是目前最有效的辦法；因此，除22日全印度執行上午7時到晚間9時的「全民禁足令」外，至少已有32個省市與中央直轄區執行全境或部分城市的封鎖和封城。

對全面封鎖帶給印度的嚴重經濟衝擊，莫迪已任命財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）領導成立武漢肺炎經濟應急工作小組，以降低疫情對經濟的影響，但迄今尚未看到方案。

希塔拉曼表示，政府正在研究一項經濟計畫，以解決因控制疫情執行全面封鎖所帶來的困境，不同的次級小組已經舉行不同行業討論，正在解決合法性問題，政府很快就會宣布這項涵蓋行業關注問題的經濟計畫。

她又說，股市監管機構和相關部門正在監控股市的發展和波動，每天對股市進行3次監控。（編輯：陳政一）1090325