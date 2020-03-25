武漢肺炎／華航2機師確診引關注 指揮中心研議公布個案行業別

（中央社記者吳欣紜、余曉涵、陳怡璇台北25日電）2名中華航空貨機機師確診，媒體今天詢問若確診個案行業別與公眾利益有關，是否能統整資訊並公布，避免社區傳播，指揮中心指揮官陳時中表示，會請專家研議。

交通部次長王國材今天證實有2名貨機機師確診武漢肺炎，有媒體今天在疫情中心記者會提問指出，過去疫調不會提到確診個案行業別，但常常指揮中心公布確診案例之後，公司或機構就會自己講，是否能研議與公共利益有關的行業可以適度在疫調時一併說明，像是航空業或研究機構等，避免社區傳播，也能資訊統整讓大家心安。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，會來研議跟公共利益有關相關行業別以及公布範圍多大，會請專家來討論，這是有建設性的建議。（編輯：卞金峰）1090325

國籍航空組員確診引恐慌 陳時中：沒被通知則安全

（中央社記者余曉涵、吳欣紜、陳怡璇台北25日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，只要是沒有被指揮中心通知要居家隔離或自主管理的人都是安全的，但會請交通部與航空業者討論，要怎麼讓大家更安心。

今天傳出兩大國籍航空都有組員確診武漢肺炎，陳時中說，有相關的接觸就會通知，只要沒有被通知到就是安全的，至於公司內部是否要加強自主管理的相關政策說明及相關行政措施等，會請交通部跟業者一起來討論。

陳時中也說，目前規定如果空服組員會到社區來也必須居家檢疫14天，但若是馬上轉飛執勤，雖然不用14天，但也需要有5天的時間。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，對於訂定航空業的相關指引上，目前都已要求業者研擬相關計畫，都已經涵蓋相關的資訊。

陳宗彥說，貨機只有前艙機組員人數較少，所以公司的督導跟落實很重要。

陳時中強調，會請交通部討論，若航空業沒有落實，對於公司的處罰是否要加重。（編輯：張芷瑄）1090325

針對2名中華航空貨機機師確診，媒體25日詢問若確診個案行業別與公眾利益有關，是否能統整資訊並公布，避免社區傳播，指揮中心指揮官陳時中（前中）表示，會請專家研議。（圖為疫情指揮中心提供）中央社