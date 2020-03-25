中華電信光世代月租費降5到11元 314萬用戶受惠

（中央社記者蘇思云台北25日電）NCC今天核定中華電信光世代電路業務等固定通信業務調降案，估計314.5萬用戶受惠，月租費減少新台幣5到11元，自4月1日起實施。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天在記者會上公布核定中華電信調降固定通信業務光世代電路業務、國內數據電路與網際網路雙方互連（Private Peering）批發價資費。

NCC平台事業管理處專門委員黃睿迪表示，依照新方案，光世代電路零售價月租費調降新台幣5到11元，預估受惠用戶數約314.5萬戶，全體用戶一年受惠金額約新台幣2億6332萬元（2194.4萬元/月）。網際網路雙方互連批發價由現行83元/Mbps降至74元/Mbps，調降9元/Mbps，降幅約10.84%。

NCC先前依照主計總處公布去年物價指數年增率0.56%試算，要求中華電信提供的xDSL、FTTx零售電路費最低降幅為1.59%，此次平均降幅1.72%。市內、長途數據電路、網際網路互連頻寬費用等5項批發服務，原本要求最低降幅6.92%，這次降幅約7.11到7.19%，兩項都超過原本計算幅度。（編輯：鄭雪文）1090325