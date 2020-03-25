中國疫情減緩 陳時中：樂見但仍需保持警覺

（中央社記者陳怡璇、吳欣紜、余曉涵台北25日電）中國湖北武漢將解除封城，4月8日起恢復對外交通，有台商指中國武漢肺炎疫情相對歐美已減緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示樂見但要持續保持警覺。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會說明武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，有媒體就有台商指中國大陸疫情相較歐美已減緩，詢問指揮中心看法。

指揮官陳時中表示，每個國家國情、公布資訊的尺度分寸也不同，「我相信其他國家，或你剛才提到的那個國家，不會有衛生部長坐在這讓大家這樣子一直問嘛」，如果中國疫情趨緩當然很高興，但還要持續觀察。

陳時中表示，去年12月17日在華南海鮮市場傳出死亡案例時，中國一開始說不清楚原因或是可能是動物傳染等，直到今年1月15日才認為病毒可有限度人傳人。

陳時中指出，時序往前推算，該死亡案例可能不是全世界第一起，先前就掌握到資訊的人或許為了很多國情關係沒讓其他人知道，這種情況「以前會有，未來就不能保證沒有」。

陳時中說，樂見中國疫情減緩，但警覺要維持一段時間，等到有更清楚的資訊。指揮中心目前了解到的就是武漢恢復有序交通，屬點對點、侷限性的開放，後續情況還需更進一步掌握。（編輯：陳清芳）1090325