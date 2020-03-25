新潤建設捐款幫助弱勢自立 追加200萬防疫基金
最新更新：2020/03/25 17:46
新潤建設公司董事長黃文辰（左）捐款新北市府，挹注「啟鑰卓越自立方案」，幫助創業者，副市長謝政達（右）25日頒贈感謝狀，感謝黃文辰的愛心與資助。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年3月25日
（中央社記者黃旭昇新北25日電）新潤建設公司協助經濟弱勢者就業自立，陸續捐助新台幣300萬元給新北市府成立「啟鑰卓越自立方案」。董事長黃文辰今天再捐200萬元防疫基金，協助市府幫助受疫情衝擊的弱勢。
新潤建設董事長黃文辰今天在記者會表示，他是新北蘆洲人，出身貧寒家庭曾在工地打工，深知奮鬥的辛苦與重要。挹注「啟鑰卓越自立方案」的經費，是來自於公司及住戶們共同的愛心。
副市長謝政達今天頒發感謝狀給黃文辰，他表示，非常感謝黃文辰的愛心與資助，讓弱勢者能有助力和方向，受幫助者堅持到底學習一技之長，終能成功創業。
市府社會局表示，這筆捐款直至民國108年底結案，共有25案堅持到底，從中獲得協助並成功翻轉人生。
分享經驗的林芝玄說，她生病後面臨人生的低谷，幸好參加方案以自己相對提撥的金額，投入她熱愛的烘焙及藝術蛋糕，最終取得烘焙相關證照，並開立個人烘焙坊，也兼任蛋糕製作專業講師，協助勞動部勞動力發展署職訓局開班授課。
林芝玄曾出國參加比賽獲獎，近期又出版書分享心得，她在記者會中致贈感謝卡和新書，及親自烘焙的蛋糕給黃文辰，感謝當初資助方案，才能讓她生命翻轉。（編輯：李錫璋）1090325
新北市政府25日舉行啟鑰卓越自立方案成果發表會，受助民眾林芝玄（左）特別致贈感謝卡和新書及親自烘焙的蛋糕給挹注自立方案的新潤建設董事長黃文辰（左2）與新北市副市長謝政達（右2），表達感謝。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年3月25日