武漢肺炎／2機師2空服染疫 機組員檢疫彈性規定受關注

國內已有2名機師、2名空服員確診武漢肺炎，本國籍機組員染疫高風險引起關切，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥25日表示，會再觀察，若有問題會立刻檢討。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳欣紜、余曉涵、陳清芳台北25日電）國內已有2名機師、2名空服員確診武漢肺炎，本國籍機組員染疫高風險，以及回台檢疫可以出門的彈性規定，引起關切，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，會再觀察，若有問題會立刻檢討。

指揮中心目前發布2名機師感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。交通部次長王國材今天在立法院交通委員會指出，據了解是華航的2名貨機機師，已請華航調查，若有漏洞就趕快彌補。

隨著歐美、亞非等地的疫情大爆發，大批在當地求學、旅遊的國人近日返台避疫，甚至帶病上機，使得機組員暴露於染疫的高風險。莊人祥說，迄今本國籍航空業從業人員共有4名確診，包含國籍航空2名機師、1名空服員，以及1名任職於非國籍航空的空服員。

莊人祥也提到，今日確診的空服員是16日回國、22日發病，目前匡列同住家人跟非同住家人、友人共8名，都在居家隔離，公司同事部分則還在匡列中；目前評估乘客不需匡列追蹤。

由於本國籍機組員入境後，有14天彈性檢疫規定，外界擔心會成為防疫破口。莊人祥表示，會再觀察一陣子，若有問題會立刻檢討。

指揮中心副指揮官陳宗彥是在18日表示，和多家航空公司討論訂出機組員防疫措施，機師在台灣過境、不入境，本國籍空服員回台比照居家檢疫限制，但未必要14天，航空公司對空服員的排班間隔要至少5天以上。

交通部民航局隨後在19日實施國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則。對「機組員返台後可否外出」的規定，疾管署官網上的外部會QA在今天更新資訊。

依據規定內容：機組員返台後，依疾管署於機場所提供之健康管理文件辦理，並應留在居所不得外出，直到最近一次任務返台14天後解除，由組員向航空公司確認解除限制。

不過，對於臨時指派的飛航任務，或採買生活必需品或接送小孩上下課，規定也提到：惟14天期間「非為執行航空公司所指派之公務，或為執行生活必要所需之活動（不應進入人潮擁擠處所），不得外出。」必要外出時必須全程口罩，不得搭乘大眾交通運輸。唯若有其他家人或親友可代為辦理或採購時，應請家人親友協助為優先，非必要不外出。（編輯：陳清芳）1090325