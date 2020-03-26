油價有望連5降 汽柴油下週估跌0.7元

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）油價有望連5降，根據中油油價公式，預估下週汽、柴油每公升將調降新台幣0.7元，95無鉛汽油跌破20元關卡，每公升19.8元，實際價格依中油29日公布為準。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油每公升約調降0.7元。如依預估，92無鉛汽油每公升18.3元，95無鉛汽油每公升19.8元，98無鉛汽油每公升21.8元，超級柴油每公升15.5元。

油價已經連續4週調降，汽油價格一路溜滑梯，95無鉛汽油2月下旬每公升為27元，下週有望降至19.8元，跌幅驚人，汽油每公升累積調降7.2元，加滿50公升油箱，相當省下360元。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊原油需求，沙烏地阿拉伯與俄羅斯持續削價增產，供需失衡，致國際原油走跌，不過，美國紓困法案獲進展，激勵油價走揚，本週國際原油價格漲跌互見。

根據中油官網，累算至3月25日的7D3B週均價為25.33美元，較上週28.01美元下跌2.68美元；新台幣兌美元匯率30.349元，較上週30.311元貶值0.038元。（編輯：趙蔚蘭）1090326