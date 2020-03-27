汽油下週估跌0.7元 95無鉛跌破2字頭

國際原油續居低檔，油價有望再調降，根據中油油價公式，預估下週汽、柴油每公升分別調降新台幣0.7及0.8元，95無鉛跌破2字頭。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）國際原油續居低檔，油價有望再調降，根據中油油價公式，預估下週汽、柴油每公升分別調降新台幣0.7及0.8元，95無鉛跌破2字頭，每公升19.8元，實際價格依中油29日公布為準。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下週汽、柴油零售價格每公升分別調降0.7及0.8元。

如依預估，92無鉛汽油每公升18.3元，95無鉛汽油每公升19.8元，98無鉛汽油每公升21.8元，超級柴油每公升15.4元，汽油價格將創下2016年1月以來新低價。

95無鉛汽油2月24日時每公升仍達27元，若下週跌至19.8元，汽油每公升累積調降7.2元，若車主同樣加滿50公升油箱，下週將較2月底時省下360元。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，各國紛紛祭出鎖國政策，衝擊原油需求，美國肺炎疫情仍未趨緩，確診數超越中國、成為全球感染人數最多的國家。在需求疲弱之際，沙烏地阿拉伯與俄羅斯卻執意削價增產，致國際原油持續走跌。

根據中油官網，累算至3月26日的7D3B週均價為25.26美元，較上週28.01美元下跌2.75美元；新台幣兌美元匯率30.338元，較上週30.311元貶值0.027元。（編輯：張均懋）1090327