包機護理師居家檢疫難熬 頭手伸窗外曬太陽舒壓

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北27日電）參與第二批武漢包機的醫護人員，近日剛剛完成14天居家檢疫。護理師賴碧蓮坦言，居家檢疫第6天確實有點孤獨焦慮，她雖無法出門，但可將頭、手伸窗外曬太陽舒壓。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，邀請參與第二批武漢包機的防疫醫師林詠青、部立八里療養院護理長賴碧蓮分享居家檢疫的心路歷程。

防疫醫師林詠青表示，他在隔離期間，每天量2、3次體溫，上午也會接到指揮中心關懷簡訊，必須回覆當天有無不適症狀，上、下午各會接到一次里幹事來電關懷，里幹事總會跟他說：「繼續維持、加油」，每天下午會準時收看記者會直播，掌握最新疫情進度。

林詠青指出，在居家檢疫前，很多朋友都擔心他會很無聊、無法出門，因此他把買了很久沒看的書、沒看到的電影都追完，也將過去沒空整理的工作好好記錄下來，例如這次的武漢專機行程、寶瓶星號檢疫工作等，希望未來有機會投稿期刊，與國外學界分享。

飲食方面，朋友也擔心他沒東西吃，因此他看了很多美食外送平台，發現很多平台都提供「無接觸平台」，只要放在特定的地方去取餐即可；此外，他也會透過社群軟體處理工作，過去14天在家生活相當充實，也很開心可以回到防疫戰線上繼續努力。

部立八里療養院護理長賴碧蓮不僅參與鑽石公主號包機，也曾參加第二批武漢包機的護理工作，由於有入境武漢，回台後必須進行14天居家檢疫。

賴碧蓮表示，過去14天對她而言是「賺到的假期」，但為了避免一時鬆懈，導致隔離期滿後無法回到工作崗位，她維持平時上班的作息，只是改為在家辦公，趁著隔離期間整理過去的工作紀錄、寫下這段期間發生的事。

「家人感情是一輩子，不會因為14天就疏離或變質。」她強調，家人感情有多深，與家人的距離就有多遠，堅守決不共食、共室，萬一無法避免共室，她一定會戴口罩，也使用單獨的衛浴設備，每天以漂白水消毒生活空間。

活動方面，由於居家隔離期間活動空間變小，擔心體力變差，因此早晚都會做30分鐘健康操維持體力。

賴碧蓮說，每個人在隔離期間一定會有寂寞、空虛的時候，第6天開始她也出現焦慮症狀，因此打了1925專線求助，希望可以曬曬太陽，但因為正在居家檢疫期間，無法踏出家門，因此她將手、頭伸到窗外曬曬太陽，也善用網路和家人、朋友、同事聯絡，感謝這段期間關心她的長官和朋友。

賴碧蓮強調，隔離政策真的是保護大家的重要一環，民眾務必好好遵守規定，自從人類向病毒宣戰後，需要所有人一起抗戰，「最後的勝利一定是屬於我們這一方」。（編輯：張芷瑄）1090327