台灣與43國分享防疫經驗 WHO首席護理官也與會

（中央社記者張茗喧台北27日電）武漢肺炎蔓延全球，台灣護理學會今天受邀參加國際護理協會舉辦的網路會議，與43國分享台灣防疫經驗，世界衛生組織（WHO）首席護理官伊莉莎白（Elizabeth Iro）也與會。

台灣護理學會理事長王秀紅今天告訴中央社記者，台灣護理學會自1922年就加入國際護理協會（ICN），是元老級會員之一，多年來都以「台灣」身分參與各種大小活動與會議，也協助東南亞等國家培訓主管級護理師，2014年中華護理學會代表中國入會後，頻頻打壓台灣。

武漢肺炎爆發後，台灣護理學會1月底收到ICN的來信指出，中國疫情嚴峻、防護物資嚴重缺乏，呼籲會員國提供口罩、防護衣等物資給中國。

王秀紅說，台灣因口罩出口禁令，無法提供口罩，但也不計前嫌捐出美金5000元，並寫了信關心中國疫情發展，僅收到「感謝」二字回應。

隨著疫情蔓延，各國會員開始交流疫情進展，3月中ICN再次來信，直呼台灣防疫成果國際有目共睹，除了希望台灣參與線上論壇，擔任第一個分享防疫經驗的國家，也希望台灣提供第一線護理師工作的照片及影片，作為後續接受英國廣播公司（BBC）採訪時的報導題材。

王秀紅指出，當疫情爆發時，護理師扮演著堅守第一線守護民眾健康的角色，從還沒入院時的機場檢疫、篩檢、後送、治療，到出院後的防疫追蹤等，都仰賴護理人員的努力；因此，當疫情蔓延全球，護理人員首當其衝，有國家因護理人員防護裝備不足染疫，也有國家的護理人員逃離醫院，甚至因壓力過大輕生。

王秀紅說，她在今天下午約1小時的線上研討會中，與43國分享台灣在這次疫情中，如何透過團體力量，與醫療機構、政府、民眾一同應戰，包括吸取SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗，很快成立疫情指揮中心，每天召開記者會公布第一手消息，也拍攝影片教民眾如何自保，並超前部署物資、負壓隔離病房等。

另外，因台灣有完善的健保系統，可強化旅遊史查驗，並針對居家隔離、檢疫、自主健康管理者訂有清楚標準作業流程，也在各大公共場所設有消毒液、量體溫的據點。

王秀紅說，正因防疫物資充足，領導團隊也訂定完善的防疫策略，才能讓護理人員安心堅守崗位，不因害怕而逃跑，護理團體也替護理師爭取特別的照護津貼，透過各種管道關心護理人員等。

報告期間，參與的43國不斷對台灣的防疫措施表示讚賞，肯定台灣對於國際護理專業的貢獻，王秀紅強調，護理界將持續以專業維持國家尊嚴，貢獻國際。（編輯：唐聲揚）1090327