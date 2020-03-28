專訪／鑽石公主號父子首度露面 為居家隔離檢疫者打氣

麥姓父子為解喪親之痛，相伴搭鑽石公主號遊輪散心，意外深陷海上疫區，已痊癒的兩人近日首度露面，對全台隔離或檢疫者精神喊話，也呼籲他們的親友多給予關懷。（麥家碩提供）中央社記者張茗喧傳真 109年3月28日

（中央社記者張茗喧台北28日電）在鑽石公主號遊輪上相繼確診武漢肺炎的麥姓父子平安返台後，眼看台灣疫情嚴峻，勇敢出面對全台隔離或檢疫者精神喊話，也呼籲他們的親友多給予關懷，幫助接受隔離或檢疫的民眾度過相對孤立寂寞的14天。

曾在鑽石公主號上寫信向總統蔡英文求助的麥家碩和他的父親麥文達，感念蔡總統和政府的關心，同時有感於台灣確診人數逐漸上升，卻不時傳出有居家隔離或檢疫民眾違法外出，因此同意接受中央社訪問，在攝影鏡頭下鼓勵所有居家隔離或檢疫的民眾為了自己，也為了別人，要全力配合政府的防疫措施。

這是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，CODIV-19）疫情爆發3個多月以來，台灣首次有確診民眾具名接受媒體專訪。

在訪問中，住在高雄的麥家父子也分享了在日本橫濱港口的船上隔離、下船就醫、返台再居家自主健康管理的過程。這個過程前後共50天。

麥姓父子相繼確診武漢肺炎後，離開鑽石公主號船艙，到醫院展開隔離治療。圖為麥文達入住那須市一家醫院的隔離病房。（麥家碩提供）中央社記者張茗喧傳真 109年3月28日

49歲的麥家碩和父親在3月10日返回高雄，並通過採檢再次確認為陰性，回家展開兩個星期的自主健康管理。麥家碩25日告訴中央社記者說，在家閉關14天是苦悶的，很多娛樂、社交都被迫中斷，但這麼做不僅保護自己，也保護別人。

曾暴露在風險中的人居家隔離或居家檢疫可以利己利人的基本道理，在於如果一個人是健康的，不會因為外出而面臨染病的風險，萬一可能帶有病毒，也可以藉著與他人隔絕而不把病毒散播出去。

他呼籲應該要居家檢疫或隔離的民眾不要自私，如果出外趴趴走，可能會讓家人、朋友陷入風險當中，悔恨終生。麥家碩也呼籲居家隔離或檢疫者的親友給予多一點關懷，陪伴他們度過難關。

在接受專訪時，85歲的麥文達回想比居家隔離更糟的情況。他說，在鑽石公主號上10天的隔離「真苦，沒有窗戶、什麼都沒有」。他在船上隔離的第10天得知確診，隔天被送到距橫濱車程3個多小時的櫪木縣那須市一家醫院治療。

鑽石公主號3700餘名旅客與工作人員在2月4日被告知不能下船，得在船上隔離，麥文達和兒子擠在狹小擁擠的船艙內，連起來活動筋骨的空間都十分有限。

鑽石公主號3700餘名旅客與工作人員2月4日被告知不能下船，得在船上隔離，麥文達與兒子麥家碩擠在狹小擁擠的船艙內，連活動筋骨的空間都十分有限。（麥家碩提供）中央社記者張茗喧傳真 109年3月28日

麥家碩說，他們第一次參加這麼長的遊輪行程（15天），訂的是沒有窗戶的房型，整個房間扣掉衛浴只剩5坪，擺兩張單人床，走道擺一張椅子，另一人就只能坐在床上。在船上隔離的第3天凌晨4時，他突然驚醒，環顧不見天日的密閉空間，感覺空氣變得稀薄，「好像被關在棺材裡」，但想起爸爸曾鼓勵他「既然遇到了，就好好面對」，給了他繼續努力下去的勇氣。

為了度過難熬的隔離生活，父子倆把房裡的電視當成窗戶，透過架在艦橋上的鏡頭傳來的直播畫面感受外面的世界，閒來沒事就聊聊天，設法適應與世隔絕的日子。

幾天之後，麥文達咳嗽不停，也開始流鼻血，2月13日確診，隔天進到醫院開始另一種寂寞的隔離生活，不同的是有了需要的助眠藥，咳嗽的問題也獲得緩解。住進那須市醫院的隔離病房後，麥文達靠著醫院提供的一副撲克牌和窗外景色打發時間。

在父親下船送醫之後3天，麥家碩在2月17日確診，雖然很希望能跟父親在同一家醫院治療，但最終被送到東京的一家軍醫院，住4人一間的病房。在10天住院期間，麥家碩每天大約有一小時的「堂姐時間」，有5個堂姐透過視訊與他聊天，為他打氣。

麥家父子痊癒出院之後，武漢肺炎延燒至全球，歐洲和美國疫情快速升高，因應台灣留學生、旅外居民返台的「避難潮」，台灣3月19日起要求所有入境者進行14天居家檢疫。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至3月26日，全台有5萬多人正在居家隔離或居家檢疫，指揮官陳時中呼籲這些民眾好好待在家裡，若有需求可以請里幹事或是地方關懷中心協助。

副總統陳建仁日前接受中央社專訪時表示，居家隔離或檢疫的民眾是台灣防疫的無名英雄，「沒有你們，台灣防疫工作沒辦法做得很好」。

鑽石公主號1月20日從橫濱出發，原訂在2月4日回到原點，但因一名乘客在香港下船後確診，遊輪提前一日返抵橫濱，全部3700多名旅客和工作人員在船上隔離。船上最終有712人感染，10人不治。（編輯：陳正杰）1090328

鑽石公主號1月20日從橫濱出發，原訂在2月4日回到原點，但因一名乘客在香港下船後確診，遊輪提前一日返抵橫濱，全部3700多名旅客和工作人員在船上隔離。（中央社製圖）