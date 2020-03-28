加強防疫 彰化全面清查醫療長照員工同住家人

（中央社記者蕭博陽彰化縣28日電）為避免醫護的同住家人成為防疫破口，彰化縣衛生局今天表示，全面清查醫療及長照機構員工的同住家人，若同住家人為居家隔離或檢疫者，應限制員工的工作範圍並持續監測健康。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，日前國內醫療機構及住宿式長照機構也出現員工確診案例，為避免院內群聚感染發生，彰化縣政府衛生局長葉彥伯今天說，通知縣內各醫療院所及長照機構，立即清查員工同住家人有無14天內境外返國旅遊史。

葉彥伯表示，若員工同住家人有14天內境外返國旅遊史，員工需詳實主動提報單位主管，機構應將這名員工列冊管理，並適度調整及限制工作範圍，及同步監測這名員工健康管理，直到員工同住家人居家檢疫結束。

葉彥伯說，醫療院所若違反上述規定，根據傳染病防治法，可處罰新台幣6萬元到30萬元；長照機構若違反可處1萬元到15萬元，或可勒令停止所有業務，直到改善；若醫護人員生病依然上班，或拒絕採檢，依法處3000元到1萬5000元罰鍰。

衛生局表示，防疫期間醫療及長照機構員工同住家人若處於居家檢疫期間，員工應嚴格落實健康監測，若發燒除禁止上班，也要配合採檢不得拒絕，若間隔至少24小時經2次採檢都陰性，退燒超過24小時且呼吸道症狀緩解，經醫師評估可恢復上班。（編輯：陳俊碩）1090328