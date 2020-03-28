比利時家貓感染武漢肺炎 防檢局籲民眾勿恐慌

（中央社記者吳欣紜台北28日電）比利時一隻寵物貓遭飼主傳染確診武漢肺炎，防檢局今天表示，這屬偶發個案，目前世界動物衛生組織仍表明無證據顯示伴侶動物有傳播此疾病的能力，民眾無須恐慌。

武漢肺炎疫情蔓延全球，繼香港傳出從兩隻寵物狗驗出武漢肺炎病毒後，比利時衛生官員今天也表示，境內一隻寵物貓遭到飼主傳染，確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

行政院農委會動植物防疫檢疫局今天晚間發布新聞稿指出，比利時衛生部在每日例行記者會說明武漢肺炎最新疫情時，提到境內一名比利時女子的寵物貓感染病毒，並認為是由主人傳染，因為該寵物貓和主人同住，主人出現病徵後一週，貓才開始出現腹瀉、嘔吐和呼吸困難的病徵，隨後也從貓的糞便檢出病毒。

不過，防檢局表示，比利時也強調這只是個別案例，動物將病毒傳給人的風險很低，且強調動物並非傳播媒介，沒有理由要棄養動物。

防檢局指出，目前並沒有犬貓會傳播武漢肺炎的證據，2003年發生的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）也無犬貓案例，民眾不須恐慌、更不應遺棄犬貓。

防檢局表示，飼主只要保持良好衛生習慣，像平常一樣當有接觸到犬貓時以肥皂及清水洗手，並留意犬貓健康以及遵循專家建言。

至於人類確診個案飼養的犬貓，只要配合其他家中成員進行隔離觀察及避免親密接觸即可，若犬貓有出現不舒服或生病等現象，可聯繫犬貓平常就診照顧的獸醫師，以視訊或通訊軟體等方式先行了解與協助。

防檢局也表示，若經獸醫師判定為疑似感染案例，請立刻聯絡所在地動物防疫機關，以尋求協助採樣送驗，未來將持續關注相關疫情發展及世界衛生組織（WHO）與世界動物衛生組織（OIE）等國際組織的回應，必要時發布訊息及相關防疫措施。（編輯：謝雅竹）1090328