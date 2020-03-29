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汽油價格30日起調降8角 創逾17年半新低

最新更新：2020/03/29 13:15
中油公司29日宣布，國內汽、柴油價格30日起各調降新台幣0.8元，其中95無鉛汽油跌破2字頭，每公升降至19.7元。（中央社檔案照片）
中油公司29日宣布，國內汽、柴油價格30日起各調降新台幣0.8元，其中95無鉛汽油跌破2字頭，每公升降至19.7元。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北29日電）國際油價跌跌不休，加油族意外撿到便宜，台灣中油公司今天宣布，30日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升各調降新台幣0.8元，92、95無鉛汽油皆來到1字頭，且汽油價格創下逾17年半以來的新低價。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升18.2元、95無鉛汽油每公升19.7元、98無鉛汽油每公升21.7元、超級柴油每公升15.4元。

依照中油歷史資料，汽油價格創下2002年9月以來新低，儘管2003年、2016年也曾見到1字頭，最新調整的汽油價格仍來到逾17年半以來的低位，加油族可以省不少錢。

台灣中油表示，受到沙俄等油國削價增產、美國各州2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例激增等因素影響，國際原油價格持續下跌。

而本週調價指標7D3B週均價為每桶24.99美元，較前週28.01美元下跌3.02美元，新台幣兌美元匯率貶值0.007元，中油指出，國內油價依公式計算，跌幅為8.61%，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.8元，足額調整。（編輯：趙蔚蘭）1090329

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