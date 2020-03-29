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武漢肺炎疫情11/100

同機已2人確診 3月20日曾搭長榮BR-282注意

最新更新：2020/03/29 15:08

（中央社記者陳偉婷台北29日電）台灣今天公布的武漢肺炎確診個案中有一例長期在菲律賓工作，20日返國時與另一名日前確診者同班機（長榮BR-282）。疫情指揮中心提醒，當天搭同班機旅客務必留意自身健康狀況。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，全台目前累計298例確診（29日新增案284至298），分別為255例境外移入及43例本土病例。確診個案中2人死亡，39人解除隔離。

29日新增的案284，長期於菲律賓工作，3月20日返國時，與28日公布的案277搭乘同班機（長榮BR-282）。案284在26日居家檢疫期間，因身體不適，通知衛生單位就醫，今天確診；同住接觸者居家隔離中。

指揮中心提醒，曾於3月20日搭乘同班機旅客，在居家檢疫期間務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀，請通知衛生單位安排就醫。

指揮中心指揮官陳時中在記者會表示，因目前從國外回來都要居家檢疫，同班機的人數多少，比較沒有太大影響。

不過，陳時中也說，28日新增的1例本土個案269（30多歲男性），與277案也有接觸史。（編輯：管中維）1090329

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