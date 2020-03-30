居服員可能成防疫漏洞 高風險案家擬預先示警

（中央社記者陳偉婷台北30日電）國民黨籍立委吳斯懷今天憂心居服員近距離服務案家，暴露染疫風險；衛福部次長薛瑞元說，居服員服務前可先詢問衛生局是否包含高風險案家，也正串連系統，將主動對居服單位示警。

中國國民黨籍立法委員吳斯懷上午在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時表示，居服員每天服務5至6個案家，且執行的業務多是近距離接觸，擔心感染武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）的風險增加，且也可能變成防疫破口，是否已經有居服員染疫？

中央流行疫情指揮中心醫療應變組長薛瑞元答詢時表示，目前沒有通報居服員被染疫。居服員要到個案家服務，可以先詢問當地衛生局，衛生局可以透露服務案家是否是居家隔離、居家檢疫的對象。

但薛瑞元也說，有意識到這樣的作為還不夠，目前試圖串連資訊系統和服務名單，將主動通知居服單位，居服員要服務的案家是否有較高風險個案。

吳斯懷也提到，居服員每天服務很多案家，且可能近距離接觸，口罩可能弄髒，但目前每天就一片，是否足夠？

薛瑞元表示，目前對於居服員1週配發5個口罩，比一般民眾還多一些，依照勞動基準法，居服員1週工作就是5天。如果居服員服務的是高風險個案，有必要替換口罩，但目前台灣沒有社區群聚感染，沒有這麼多的高風險個案。如果可以先辨識高風險案家，就可以先提醒居服員。（編輯：陳俊碩）1090330