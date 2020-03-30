北市17間米其林餐廳 稽查衛生有缺失已改善

台北市衛生局30日公布米其林1星至3星餐廳稽查專案結果，發現51家業者中有17家有衛生缺失。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北30日電）台北市衛生局今天公布米其林1星至3星餐廳稽查專案結果，發現51家業者中有17家有衛生缺失，如設備不潔、未出示體檢證明、食材置於地面，複查後已改善。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，今年1月至3月執行「109年度米其林1星至3星及餐盤推薦餐廳稽查專案」，共查核51家業者，有17家初查有衛生缺失，主要為設備不潔、未出示體檢證明、食材置於地面。

陳怡婷說，經現場輔導及複查，已全數改善並符合規定，而台北市衛生局也陸續公布「台北市食品安全自治條例」公告規劃，包含米其林餐廳應強制申請餐飲衛生管理分級認證、星級旅館Buffet定期自主檢驗等6項食安新政策。

17家有衛生缺失的餐廳為金蓬萊遵古台菜餐廳、三二行館、INDULGE實驗創新餐酒館、樂埔町、RAW、祥雲龍吟、頤宮中餐廳、雞家莊、華西街台南擔仔麵、鮨隆、JE Kitchen、鮨天本、興蓬萊台菜海鮮餐廳、態芮Tairroir、田園海鮮餐廳、彧割烹、蓬萊台菜餐廳。（編輯：方沛清）1090330