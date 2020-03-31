查辦派部屬接機觀光局主管 林佳龍：要負起責任

觀光局派駐桃園機場一名員工奉命接待觀光局主管返台的兒子，兩人都確診武漢肺炎。交通部長林佳龍（圖）31日表示，這名主管已調離現職，初步會做降級的處分，涉及的請假與違規部分也會究責。中央社記者蘇木春攝 109年3月31日

（中央社記者蘇木春台中31日電）觀光局派駐在桃園機場的一名員工，奉命接待觀光局主管返台的兒子，但兩人都確診武漢肺炎。交通部長林佳龍今天說，這名主管已調離現職，初步會降級處分，「這要負起責任」。

觀光局派駐桃園機場一名員工（案269）奉命接待觀光局主管返台的兒子（案277），結果在機場碰頭的兩人不僅感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），連觀光局員工（案269）的幼兒也被感染。

林佳龍今天接受媒體聯訪表示，交通部已經啟動調查，初步了解這名觀光局主管有些包括請假的程序並不完備，請觀光局派駐桃機旅客服務中心的同仁接待也已超出原有工作，這部分查明後會究責，至於通關跟使用車輛並沒有用特權，但接待通關到上車間有些可避免的風險，要徹底檢討改進。

對於協助接待的人員，林佳龍說，初步了解去接待的有旅客服務中心的主任與職員，目前他們在居家隔離，主要還是會調查上級主管有沒有公器私用，指示所屬同仁進行沒有必要的接待。

林佳龍強調，這名觀光局主管已調離現職，初步會做降級處分，涉及的請假與違規部分也會究責，其他同仁經了解是非自願接受請託，第一時間也有關懷慰問受感染同仁，會提供醫療協助。

林佳龍表示，這名主管兒子通關時有遵循防疫規定跟量體溫，中央流行疫情指揮中心也都有調查先前病史，沒違反通關入境規定，但針對觀光局主管請同仁去接待，就已經超過應該做的範圍；至於已經造成感染，則是因這名主管風險意識不足，造成潛在感染擴大的可能性，這要負起責任的。（編輯：洪學廣）1090331