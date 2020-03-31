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德派機接義武漢肺炎重症患者 陳時中：佩服但不會這麼做

最新更新：2020/03/31 17:15
德軍空中巴士A310傷患後送專機（圖）28日將義大利武漢肺炎重症患者載往德國接受治療，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中31日說，他很佩服德國人道精神的做法，但他不會這麼做。（美聯社）
德軍空中巴士A310傷患後送專機（圖）28日將義大利武漢肺炎重症患者載往德國接受治療，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中31日說，他很佩服德國人道精神的做法，但他不會這麼做。（美聯社）

（中央社記者余曉涵、陳偉婷台北31日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，德國派醫療專機到義大利接義大利的重症患者，他很佩服但不會這麼做。

陳時中今天在記者會中跟外界分享兩個故事，一個是義大利因為武漢肺炎疫情大爆發，導致醫療崩潰，德國派了醫療專機到義大利載重症病人到德國就醫，且重症患者不是德國籍，而是義大利籍。

另一個故事則是美國做研究的醫師，被召回到第一線的外圍幫忙看病人，卻沒有口罩供應，因為要把口罩留給內圍的醫療人員。

陳時中說，很佩服德國人道精神的做法，當他太太問他是不是也會這樣做時，他愣一下，「但我不會這樣做」。

他表示，這件事情很困難，大家都在人道跟醫療量能上做選擇，各國也都在做這樣的選擇。

陳時中指出，美國的故事反映出整個時態都在變，狀況也都在變，希望外界要注意個人衛生及社交距離，「愛有多深，距離就有多遠」。（編輯：唐聲揚）1090331

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