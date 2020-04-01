更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎擴大採檢 有肺炎或嗅覺味覺喪失就要驗
生活

武漢肺炎擴大採檢 有肺炎或嗅覺味覺喪失就要驗

Focus Taiwan讓你聽新聞 幫你用英文聊台灣時事
生活

Focus Taiwan讓你聽新聞 幫你用英文聊台灣時事

抗武漢肺炎新招 巴拿馬男女不准同日出門
國際

抗武漢肺炎新招 巴拿馬男女不准同日出門

美國武漢肺炎抗疫募款 新好男孩怪奇比莉視訊接力獻唱
娛樂

美國武漢肺炎抗疫募款 新好男孩怪奇比莉視訊接力獻唱

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

英國最年輕死亡病例 13歲男童孤獨離世

最新更新：2020/04/01 06:28

（中央社記者戴雅真倫敦31日專電）英國昨天出現年齡最低的武漢肺炎死者。「每日郵報」報導，13歲男童阿布杜瓦哈（Ismail Mohamed Abdulwahab）在倫敦國王學院醫院逝世，且由於憂心病毒傳染，家人無法陪在身邊。

阿布杜瓦哈來自倫敦南部的伯立克斯頓（Brixton），他的父親之前才因為癌症過世。他的親友在募款網站上替葬禮募資。

籌資者指出，他們老師的弟弟阿布杜瓦哈30日上午不幸因為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）逝世。

募資網頁指出，阿布杜瓦哈才13歲，生前沒有任何健康問題。令人難過的是，由於病毒具高度傳染性，他死時身邊沒有任何親友陪伴在旁。

募款目標為4000英鎊（約新台幣15萬元），至今已有近500人捐款，金額突破1萬3000英鎊。

家屬聲明，阿布杜瓦拉出現武漢肺炎的徵兆且呼吸困難，隨後被送往國王學院醫院，戴上呼吸器，進入人工昏迷狀態，但仍在30日逝世。

阿布瓦杜拉姊姊工作的學校校長史蒂芬生（Mark Stephenson）表示：「他被檢測出陽性反應，院方還沒有返還遺體，想要進行驗屍。我想是因為他的年紀，以及先前沒有病史。」

比利時之前有一名確診武漢肺炎的12歲女童病故，是歐洲最年輕的死亡病例。

女童生前曾高燒3天，且檢測為武漢肺炎陽性，但當局並沒有透露其他細節，包括她生前健康是否有其他健康問題。（編輯：陳政一）1090401

延伸閱讀
強生政府佛系防疫心態 英國內專家憂心如焚控制武漢肺炎疫情 英國傳下週起禁群眾集會英國武漢肺炎增至163例 政府投入疫苗研發

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報