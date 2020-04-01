更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 4/1
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/1

早安世界》今起搭大眾運輸要戴口罩 發燒者禁入車站或機場
早報

早安世界》今起搭大眾運輸要戴口罩 發燒者禁入車站或機場

武漢肺炎蔓延全球 聯合國：二戰後最嚴重危機
國際

武漢肺炎蔓延全球 聯合國：二戰後最嚴重危機

台鐵高鐵機場等陸海空場站及郵局 4月起額溫2次37.5度拒載禁入
生活

台鐵高鐵機場等陸海空場站及郵局 4月起額溫2次37.5度拒載禁入

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

1、2月千萬發票開出18張 完整中獎清冊傍晚揭曉

最新更新：2020/04/01 11:15
財政部初步統計，1、2月期統一發票共開出18個特別獎（1000萬元）及14個特獎（200萬元）（中央社檔案照片）
財政部初步統計，1、2月期統一發票共開出18個特別獎（1000萬元）及14個特獎（200萬元）（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）財政部初步統計，1、2月期統一發票共開出18個特別獎（1000萬元）及14個特獎（200萬元），詳細中獎清冊將於今日傍晚公布。

1、2月期統一發票已在3月25日開獎，特別獎（1000萬元）獎號12620024，特獎（200萬元）獎號為39793895；根據財政部上午的初步統計，特別獎（1000萬元）中獎發票有18張，特獎（200萬元）則開出14張。

雖然完整中獎明細要等財政部下午4時30分公布才確認，但根據各超商、量販店自行公布的資料，18張特別獎（1000萬元）中獎發票中，有4張從統一超商開出，另外全家便利商店及全聯也各開出2張及1張中獎發票。

其中，消費金額最小僅35元，分別有2張，一張從統一超商彰化社頭金佳旺門市開出，因購買茶飲而中大獎，另一張為全家樹林潭興店開出的中杯熱美式咖啡發票。

財政部也提醒，2019年11、12月期統一發票特別獎（1000萬元）中獎發票，至今還有4張沒來領，其中1張為統一超商桃園中壢學屋門市開出的35元紅莓口味手摘果物發票，另有1張在高雄長庚醫院內摩斯漢堡花80元買熱抹茶拿鐵中獎，消費金額都不到百元，財政部長呼籲中獎人要在5月5日前完成兌領。（編輯：郭無患）1090401

延伸閱讀
統一發票108年11-12月千萬獎號碼：59647042統一發票5張千萬獎待領 1幸運兒花35元中大獎雲端發票500元獎 再增加10萬組中獎機會口罩2.0指定超商取貨 財政部提醒沒發票統一發票11-12月完整中獎清冊 買3碗白飯中千萬統一發票3-4月千萬獎號碼：03802602統一發票1-2月千萬獎開出20張 史上新高統一發票107年11-12月千萬特別獎 5張待兌領
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報