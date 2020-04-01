1、2月千萬發票開出18張 完整中獎清冊傍晚揭曉

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）財政部初步統計，1、2月期統一發票共開出18個特別獎（1000萬元）及14個特獎（200萬元），詳細中獎清冊將於今日傍晚公布。

1、2月期統一發票已在3月25日開獎，特別獎（1000萬元）獎號12620024，特獎（200萬元）獎號為39793895；根據財政部上午的初步統計，特別獎（1000萬元）中獎發票有18張，特獎（200萬元）則開出14張。

雖然完整中獎明細要等財政部下午4時30分公布才確認，但根據各超商、量販店自行公布的資料，18張特別獎（1000萬元）中獎發票中，有4張從統一超商開出，另外全家便利商店及全聯也各開出2張及1張中獎發票。

其中，消費金額最小僅35元，分別有2張，一張從統一超商彰化社頭金佳旺門市開出，因購買茶飲而中大獎，另一張為全家樹林潭興店開出的中杯熱美式咖啡發票。

財政部也提醒，2019年11、12月期統一發票特別獎（1000萬元）中獎發票，至今還有4張沒來領，其中1張為統一超商桃園中壢學屋門市開出的35元紅莓口味手摘果物發票，另有1張在高雄長庚醫院內摩斯漢堡花80元買熱抹茶拿鐵中獎，消費金額都不到百元，財政部長呼籲中獎人要在5月5日前完成兌領。（編輯：郭無患）1090401