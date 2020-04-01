中市府防疫再升級 中庭設聯合洽公區降感染風險

（中央社記者郝雪卿台中1日電）因應武漢肺炎疫情持續升溫，台中市政府繼要求民眾進入市府所屬機關需戴口罩及實名登記後，今天起更在1樓中庭設置聯合洽公區及小型會議室，縮短民眾洽公時間以降低感染風險。

台中市政府為防範疫情，先前即實施洽公民眾進入市府所屬機關，都須戴口罩、量體溫、消毒雙手及實名登記基本資料，今天起更在台灣大道市政大樓文心樓1樓中庭及陽明市政大樓1樓中庭設聯合洽公區及小型會議室，而且搭乘電梯也有管制措施。

台中市政府秘書處副處長李政峯表示，台灣大道市政大樓及陽明市政大樓，每日進出人數分別約達6000人次及3000人次，今天起設聯合洽公區集中洽公民眾，實施單點接觸，加上落實洽公民眾進入市府均需量測額溫、實名登記，若洽公區人潮過度聚集，也會進行疏散，可將群聚風險降至最低。

許多民眾今天來到市府洽公，不需搭電梯上樓，就可直接在1樓找到各局處櫃位，直接登記辦理業務，有民眾表示，市府為加強防疫在1樓設聯合洽公區，這是美意一樁，他們都願意全力配合。

秘書處指出，市府整合市政大樓各機關服務機能，於1樓通風較佳的中庭設置聯合洽公專區，集中提供各項服務，可減少人員至2樓以上樓層走動或搭乘電梯機會，降低非必要接觸風險。（編輯：陳俊碩）1090401