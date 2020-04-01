奎寧類藥物治療武漢肺炎有望 台灣列臨床指引

（中央社記者張茗喧、陳怡璇台北1日電）奎寧類藥物治療武漢肺炎有望，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天宣布，近日已將奎寧類藥物列入台灣的臨床處置指引，將進一步搜集、比較患者用藥及治療狀況。

除了武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）準新藥「瑞德西韋」已在台灣展開臨床試驗，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前也證實，法國研究發現，奎寧類藥物可縮短武漢肺炎病人排毒時程，可望縮短排毒時間，不用耗占隔離病房資源。

張上淳下午在記者會中表示，可望用於治療武漢肺炎的藥物眾說紛紜，有些有效，有些效果並不理想，目前台灣專家認為奎寧類藥物可能有效，過去臨床端也有醫師參考國外文獻開始使用，因此已經將奎寧類藥物列入台灣臨床處置指引，公布給醫界參考。

張上淳說，未來將進一步搜集有用藥、沒用藥患者的狀況，包括惡化與否、病毒排出時間等。

張上淳指出，目前國際間也有一些以奎寧類藥物搭配抗生素的合併用藥方法，認為排病毒的效果更明顯，但因這兩種藥物加在一起使用可能影響心律，對心臟造成副作用，也有媒體報導有國家這樣用，反而造成病人死亡，會審慎評估。（編輯：管中維）1090401