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4月天然氣降5.03% 桶裝瓦斯一桶降100元

最新更新：2020/04/01 17:25
中油表示，天然氣2日起降價5.03%，桶裝瓦斯每公斤調降新台幣5元。（中央社檔案照片）
中油表示，天然氣2日起降價5.03%，桶裝瓦斯每公斤調降新台幣5元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）中油表示，天然氣2日起降價5.03%，桶裝瓦斯每公斤調降新台幣5元，一桶20公斤瓦斯相當調降100元；若小吃店平均每月用15桶20公斤桶裝瓦斯來看，將少花1500元。

中油今天發布新聞稿表示，2日凌晨零時起，家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤調降5元；車用液化石油氣每公升調降2.7元。

中油表示，4月國際液化石油氣合約價（CP）較3月下跌，考量武漢肺炎對產業及民眾經濟面的影響，為減輕民眾負擔，20公斤桶裝瓦斯每桶調降100元；尚未回補的金額，將於日後國際價格跌價時再行回補。

小吃店平均每月用15桶20公斤桶裝瓦斯，預估將少花1500元，一般家庭每月約使用2桶桶裝瓦斯，少支出200元。

天然氣價格部分，依據政府核定天然氣價格公式計算，2日起平均調降5.03%，每立方公尺調降0.49元。若以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每戶每月減少約14.7至22.05元。（編輯：鄭雪文）1090401

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