居家檢疫落跑罰則升級 違規一次送集中檢疫所

（中央社記者張茗喧、陳怡璇台北1日電）武漢肺炎居家檢疫趴趴走違規事件頻傳，指揮中心今天宣布，只要居家檢疫期間違規被抓一次，就送集中檢疫所，不僅取消隔離補償，還會罰款並加徵住宿、飲食費。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布此事，他表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）國際間疫情漸趨嚴峻，對國內防疫安全威脅日增，3月19日起要求所有入境者都必須居家檢疫14天，需要居家檢疫隔離者一度達到5萬人。

陳時中說，考量居家隔離檢疫者感染風險相對較高，未落實相關隔離或檢疫規定恐提高社區傳播風險，居家檢疫者入境時若未提供詳實的聯絡或居住資料也會妨礙後續關懷追蹤，嚴重影響防疫工作推動。

為了避免居家隔離檢疫者違規趴趴走，指揮中心明訂，違反隔離、檢疫規定者將依擅離時間、出入場所風險高低等加重處罰，並要求居家隔離首次擅離就強制安置，居家檢疫者則是第二次違規才要送集中檢疫所強制安置。

陳時中今天宣布落跑罰則再升級，未來居家檢疫期間違規被抓一次就送集中檢疫所，不僅取消隔離補償，還會罰款並加徵住宿、飲食費。

指揮中心強調，根據「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，可處新台幣20萬至100萬元罰鍰；居家檢疫者於入境時未詳實填寫資料，可處1萬至15萬元罰鍰，如有擅自外出、未配合主管機關開立的檢疫通知書所載自機場返家規定或違反其他相關規定，可處10萬至100萬元罰鍰。

截至目前，地方政府已開罰318人，罰鍰金額達2714萬8000元，呼籲居家隔離或檢疫的民眾務必配合相關規定，若不幸染病，違反相關措施將危害更多民眾的健康安全，切勿以身試法、害人害己。（編輯：陳政偉）1090401