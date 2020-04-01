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鴻海啟動線上徵才 新幹班學士起薪逾4.5萬

最新更新：2020/04/01 18:02

（中央社記者張建中新竹1日電）鴻海集團持續積極招募新血，不僅全面啟動線上徵才，並推出新幹班大學畢業生起薪新台幣4.5萬元以上的條件，旗下員工育兒獎勵金也將擴大到6歲。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，今年各校園徵才活動陸續取消，社會新鮮人進入職場管道受限。鴻海集團特地調整徵才方式，結合時下社群網路，開設徵才社群網站Linkedln企業專頁、Line官方帳號、線上履歷登入等，全面啟動線上徵才。

鴻海指出，只要掃瞄QR Code即可在線上填寫簡歷，若獲得應徵通知，後續面試與面談皆可透過線上管道進行。鴻海徵才專屬Line官方帳號也會持續更新相關徵才資訊，供職場新鮮人參考。

鴻海表示，集團瞄準電動車、數位健康與機器人3大未來產業方向，以及人工智慧（AI）、半導體和下世代行動通訊技術3大關鍵核心技術領域關鍵人才，為下階段成長建立人才庫。

為了讓員工未來家庭無後顧之憂，在個人職場盡情發揮，挑戰自我，鴻海在健康與福利方面有一系列完整規劃。薪資待遇方面，新幹班大學畢業生起薪4.5萬元以上，碩士畢業生起薪5.2萬元以上，博士畢業生起薪6萬元以上，鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪。

在員工眷屬方面，鴻海決定將旗下員工育兒獎勵金自0到3歲，擴大到6歲（含未滿7歲），只要符合條件的員工，在寶寶出生後，每個月可以領到1.5萬元，公司將協助每位鴻海寶寶一路成長到滿7歲為止。

鴻海內部並規劃辦理各類專業、管理、通識課程及系列講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對3大產業及3大核心技術提供充分培訓。（編輯：張良知）1090401

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