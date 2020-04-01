翁章梁感謝中央同意展延身障證明重鑑期限

（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）避免身障者至醫院辦理重新鑑定時增加感染武漢肺炎風險，嘉義縣長翁章梁日前建請中央展延重鑑期限；衛福部洽詢各縣市意見，今天函文同意延至10月31日，翁章梁感謝採納建言。

嘉義縣長翁章梁3月17日指示嘉義縣社會局函文中央，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，建請行政院衛生福利部衡量展延身障者重鑑期限，避免身障者在這段期間至醫院鑑定，增加染疫風險。

翁章梁表示，衛福部近日洽詢各縣市意見後，在今天函文統一延長重新鑑定時間，對於衛福部的快速正面回應，維護弱勢族群的權益及身心健康，他表達誠摯的感謝。

衛福部函文表示，今年8月31日（含）以前身心障礙證明效期屆滿須重新鑑定及需求評估者，其辦理重新鑑定及需求評估的完成期限，109年4月1日尚未屆至者，統一延長至109年10月31日。

翁章梁表示，為提高防疫部署，在中央回覆前，嘉義縣已先在權限內，主動幫身障者證明效期屆滿的民眾，展延重新鑑定日期60天。

翁章梁表示，因為事涉全國身障者，當時才會想向中央建言，而這次政府主動展延，預估嘉義縣約有1700多名身障者直接受益。（編輯：陳俊碩）1090401