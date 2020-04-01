高市議會定期大會 國民黨團傾向延後一個月召開

（中央社記者王淑芬高雄1日電）高雄市議會定期大會是否如期召開受關注，國民黨團總召曾俊傑今天說，黨團基於防疫傾向延後一個月開議無關罷韓，民進黨團總召韓賜村則盼如期開會，若議會延會開議將發聲明表態。

民進黨市議員康裕成今天在臉書Facebook貼文指出，「高雄市議會不要成為韓國瑜的遮羞布」，並貼出程序委員會4月7日準備討論的第一案是「大會是否延期」。她說，程序委員會9席委員，民進黨議員僅2席，只要列入程序委員會的議程案由，國民黨具人數優勢，想延期就能延期、想不開就能不開會。

民進黨議員陳致中也貼文指出，「國民黨全力救市長韓國瑜準備出手了，不只請客顧樁，反罷韓起手式就是將原訂4月16日議會開議延後，掩護韓國瑜避開議會質詢」。他說，民進黨在程序委員會中只有兩席，而國民黨5席加無黨聯盟2席，席次懸殊，程序委員會結果令人憂心。

時代力量市議員林于凱聲明反對延會立場，因為定定期大會再延期，年度預算恐已執行一半，議員無從監督和建議。

市議會秘書長黃錦平指出，程序委員會是否延會排入議程是考量武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情增溫；中央流行疫情中心有針對室內逾百人活動暫停的建議，程序委員會基於防疫風險討論，沒有預設立場。

國民黨黨團總召曾俊傑告訴中央社記者，黨團確實傾向定期大會延會一個月召開，無關韓國瑜罷免案；新北市議會已基於防疫延會，高雄市國民黨團也傾向延會，但仍尊重程序委員會討論結果。

韓賜村接受電話採訪表示，反對定期大會延後召開，因為台北及台南市議會不受疫情影響，盼高雄市議會也能跟上腳步，如果真的延後開議，黨團會表態並發表聲明。

無黨團結聯盟總召朱信強表示，沒有預設立場，但仍擔心開議期間200到300人聚集，恐有群聚感染風險。

高雄市議會共66席，其中國民黨籍議員33席、民進黨25席、無黨團結聯盟4席、時力2席、台聯1席、無黨1席。（編輯：陳俊碩）1090401