奧捷團第5人染武漢肺炎 隔離期疑有症狀未通報最高罰100萬

（中央社記者張茗喧台北2日電）疫情指揮中心今天宣布捷、奧旅遊團群聚再增一人，是北部60多歲男性（案338），居家隔離期間曾出現咳嗽、腹瀉症狀卻未通報，將介入調查是否隱匿不報，最重恐開罰100萬元。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，案338自3月14日回台返家後，開始出現咳嗽、腹瀉症狀，15日至29日居家隔離期間，關懷人員每天打電話關懷，卻沒說明有任何不適症狀，直到30日解除隔離後，因心臟問題自行回診心臟科，經醫師問診發現有奧、捷旅遊史而進行採檢，這才確診。

莊人祥說，此個案14日回國時，根據當時規定，必須立即返家進行14天居家檢疫，通知單上也有註明若有發燒、咳嗽等症狀應主動聯繫，由於15日同團出現確診個案，因此也隨即從居家檢疫升級為居家隔離。

此個案在居家隔離期間明明出現症狀，卻未通報就醫，恐有隱匿疑慮。

莊人祥認為，可能個案自認腹瀉、咳嗽症狀和武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）無關，也有可能隱匿，已請衛生局介入調查，若證實為隱匿不報，將依特別條例開罰新台幣20萬至100萬元。（編輯：管中維）1090402