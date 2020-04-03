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武漢肺炎3日新增9例確診 7例境外移入2例本土
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武漢肺炎／最初50天關鍵防疫決定 台灣經驗登美國知名期刊

最新更新：2020/04/03 13:24
武漢肺炎橫掃全球，台灣能有如今的防疫成果，除了借鑑當年SARS的防疫經驗，也在疫情爆發最初的50天做了許多關鍵決定，這些寶貴經驗將登上美國知名期刊。圖為台北民眾在公共場所彼此保持社交距離。中央社記者王騰毅攝　109年4月1日
武漢肺炎橫掃全球，台灣能有如今的防疫成果，除了借鑑當年SARS的防疫經驗，也在疫情爆發最初的50天做了許多關鍵決定，這些寶貴經驗將登上美國知名期刊。圖為台北民眾在公共場所彼此保持社交距離。中央社記者王騰毅攝　109年4月1日

（中央社記者張茗喧台北3日電）武漢肺炎橫掃全球，台灣能有如今的防疫成果，除了借鑑2003年SARS的防疫經驗，也在疫情爆發最初的50天做了許多關鍵防疫決定，這些寶貴經驗將登上美國知名期刊，與世界分享。

武漢肺炎全球大流行，全球已有多達180個國家出現病例，累計確診數破百萬例，確診數前3名分別為美國20萬例最多，其次是義大利11萬例、西班牙10萬例；這波疫情在全球奪走4萬5000多條性命，疫情嚴峻。

反觀距離中國大陸僅一海之隔的台灣，目前確診數300多例，其中僅5例死亡、50人痊癒解除隔離，更在防疫物資缺乏之際捐出千萬片口罩幫助其他國家，不但讓世界看見台灣的防疫成果，也凸顯防疫政策的重要性，美國、加拿大等多國紛紛與台灣醫界召開視訊會議，向台灣取經。

台灣防疫成果一方面歸功於17年前的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）過後，建立起的防疫體系，另一方面也在疫情爆發之初，率先掌握疫情訊息，並在最初的50天做了許多關鍵防疫作為，這才守住第一波疫情。

杜克大學教授涂碧桂、衛生福利部疾病管制署署長周志浩以及其研究團隊將疫情爆發之初50天的防疫作為，集結成「台灣對抗2019年新型冠狀病毒病的政策決策和資訊技術應用」一文，將於7月登上美國疾病管制暨預防中心（CDC）期刊「新興感染疾病」（Emerging Infectious Diseases），並於4月先行線上公開瀏覽

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，台灣2003年爆發SARS疫情後，考量兩岸距離近且民眾往來頻繁，因此對於中國大陸出現的傳染病特別謹慎，並建立應對新興傳染病的防疫體系。

莊人祥說，去年底台灣透過社群媒體發現武漢出現27例不明原因肺炎，立即展開因應作為，12月31日即對武漢直航班機實施登機檢疫，一週內召集跨部門的工作小組，並開始研發用於診斷不明肺炎的檢測試劑，著手整備防疫物資。

今年1月15日，疾管署宣布將武漢肺炎公告為第5類傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」，20日即啟動中央流行疫情指揮中心（CECC），當天就發現一名搭乘武漢直航班機的婦女出現疑似症狀，後來也確診為台灣首例境外移入病例。

莊人祥說，為了避免出現防疫破口，指揮中心回溯針對1月31日至2月14日期間的113名流感陰性者進行採檢，發現案19，即首例死亡的白牌車司機，找出多名接觸過的家人確診，並透過警政系統協尋該司機曾載過的對象等，找到曾出現症狀的浙江台商就是可能感染源。

他表示，有別部分國家是各州、各城市獨自抗疫，台灣在這次防疫中強化跨部門合作，結合資訊科技，發展出許多防疫系統，包括將出入境資料結合健保資料庫，讓醫護人員了解求診者的旅遊史，以及透過警政系統尋找接觸者等，也盼將這些經驗分享給世界各國。（編輯：唐聲揚）1090403

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