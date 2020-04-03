武漢肺炎／義籍神父家鄉醫療匱乏求救 3天湧入6百萬善款

長期在台奉獻的義大利籍神父呂若瑟（圖）因家鄉武漢肺炎疫情嚴重，缺乏醫療物資向外求救。許多台灣人發揮愛心捐款，盼能化為實際物資協助。呂若瑟2日在聖母醫院哽咽祈禱，感謝善心人士協助。中央社記者沈如峰宜蘭攝 109年4月2日

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣3日電）奉獻台灣逾半世紀的義大利神父呂若瑟因家鄉武漢肺炎疫情嚴峻，醫療物資匱乏向外求救，3天來湧入善款達新台幣600萬元，天主教靈醫會表示，盼政府能協助在國內買到醫療物資。

天主教靈醫會的義大利籍傳教士呂若瑟，在台灣醫療資源不足且環境艱困時期，遠渡重洋來到台灣犧牲奉獻，建立醫院長期守護台灣偏遠醫療，宜蘭縣羅東聖母醫院、澎湖縣惠民醫院及照顧台灣身障兒童的聖嘉民啟智中心，都是他們犧牲奉獻而建的燈塔。

義大利因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐重創當地醫療體系，防疫物資及醫療物品嚴重匱乏，讓呂若瑟著急不已，日前他對外界寫了一封信，希望大家一起幫忙，救救他的另一個故鄉。

經呂若瑟對外告急家鄉疫情後，許多台灣人將善款匯到天主教靈醫會募款中心。天主教靈醫會晚間向中央社記者表示，3天來已累積600萬元捐款，呂若瑟認為世界各地仍有許多地方需要各界愛心，無論最後募到多少款項，決定募款到15日截止。

此外，天主教靈醫會指出，會將這筆善款用來購買防疫物資，但因受限法規，期盼政府出面協助，讓天主教靈醫會能在國內買到相關物資，且安全寄送到義大利，若因法規限制無法在台灣買到物資，也不排除在國外購買後再寄到義大利。（編輯：戴光育）1090403