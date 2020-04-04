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武漢肺炎疫情12/100

武漢肺炎個案腹瀉症狀增 指揮中心將納通報條件

最新更新：2020/04/04 15:31
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，4日上午召開的專家會議已決議將不明原因腹瀉納入通報條件，但還需經過行政作業流程才會正式宣布。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，4日上午召開的專家會議已決議將不明原因腹瀉納入通報條件，但還需經過行政作業流程才會正式宣布。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北4日電）隨武漢肺炎疫情進展，愈來愈多患者出現腹瀉症狀。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今早召開的專家會議已決議將不明原因腹瀉納入通報條件，但還需經過行政作業流程才會正式宣布。（編輯：張芷瑄）1090404

防疫資訊

防漏洞 陳時中：居家檢疫結束前將重新檢視症狀

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北4日電）近期有多起武漢肺炎個案在居家檢疫結束後才自行就醫確診。指揮中心指揮官陳時中今天說，未來在居家檢疫解除隔離前，將重新檢視過去14天症狀，若有被忽略症狀將採檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中，指揮中心持續針對武漢肺炎疑似個案擴大症狀認定、提高警覺，但因居家檢疫後才確診的個案增加，未來會加強居家檢疫解除前的症狀檢視，避免有漏網之魚。

陳時中說，隨疫情進展，在居家檢疫個案開始隔離前，可能對於部分症狀警示不足，像是最近才頻頻冒出來的嗅覺、味覺異常以及腹瀉等，可能就會被忽略掉，因此未來居家檢疫個案解除隔離前，會再次回顧，了解過去14天內的身體狀況，若有任何可能，都會立即採檢。（編輯：卞金峰）1090404

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