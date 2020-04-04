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清明連假第三天 蘇花路廊北上車潮回堵逾1公里

最新更新：2020/04/04 18:06
清明連續假期第3天，花蓮地區4日下午出現北返車潮，警方加派人力，在蘇花路廊南端入口實施車輛管制，北上雙線車道改為單線輪流放行。（花蓮新城警分局提供）中央社記者張祈傳真　109年4月4日
清明連續假期第3天，花蓮地區4日下午出現北返車潮，警方加派人力，在蘇花路廊南端入口實施車輛管制，北上雙線車道改為單線輪流放行。（花蓮新城警分局提供）中央社記者張祈傳真　109年4月4日

（中央社記者張祈花蓮縣4日電）清明連假進入第三天，花蓮今天下午出現北上車潮，車輛一度回堵超過1公里，為避免車輛塞在蘇花路廊南端入口，警方在入口處實施北上單線放行，預計傍晚後才會緩解。

公路總局統計，連假期間前2天，累計超過3萬輛車次從宜蘭開往花蓮，創下蘇花改通車以來運量新高，連假剩下2天，不少民眾選擇在今天返北。

花蓮新城警分局交通組長黃榕仙接受中央社記者採訪表示，今天下午2時許花蓮陸續出現返北車潮，因蘇花路廊南端入口處，是雙線縮減單線道，為避免大量車潮湧進造成混亂，警方在現場實施北上車輛管制，原雙線車道每3到5分鐘輪流單線放行。

黃榕仙表示，下午3時至4時是北上車潮高峰，崇德管制站前回堵車龍一度超過1公里，回堵狀況預計傍晚後會逐漸緩解。

黃榕仙表示，依據過往經驗，民眾習慣在收假前兩天返回，預留一天時間休息，預計今天將消化超過一半以上返北車潮，提醒用路人遵守現場警方指示，耐心等待管制放行。（編輯：陳俊碩）1090404

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