拒戴口罩還飆罵北捷人員 健保署闖禍員工道歉了

在健保署工作的盧姓男子日前搭捷運拒戴口罩還怒罵捷運站人員，引發關注，盧姓男子4日晚間透過健保署發出道歉聲明。圖為台北捷運站入口設置戴口罩宣導告示。中央社記者張新偉攝 109年4月4日

（中央社記者張茗喧台北4日電）在健保署工作的盧姓男子日前搭捷運拒戴口罩還怒罵捷運站人員，引發關注。盧姓男子今晚透過健保署發出道歉聲明，盼向社會道歉，也希望民眾繼續支持政府防疫工作。

4月1日台北捷運有一名男子因未戴口罩被勸說，竟對站務人員破口大罵，有民眾投訴媒體指出，該男是健保署員工，被質疑身在公務機關竟帶頭拒配合政策。

健保署署長李伯璋晚間接受中央社記者訪問時表示，該員工是健保署醫務管理組的業務助理，並非正式公務人員，媒體報導後第一時間要求政風室、人事室掌握了解，且已向中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中報備，下週一將召開人評委員會討論，健保署有員工做出這種事，也對民眾感到很抱歉。

該名盧姓男子今晚透過健保署發出道歉聲明指出，他未能配合防疫宣導措施，更因過度情緒反應及不當言詞，不僅引起社會負面觀感，也使機關聲譽受損，他深感不安也反省過錯。

他表示，希望透過聲明向社會道歉，也願接受懲罰及後果，希望民眾繼續支持政府防疫工作，齊心對抗病毒。（編輯：張芷瑄）1090404