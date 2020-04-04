土耳其兩大城市 乘大眾運輸工具得戴口罩

土耳其總統艾爾段宣布至少相隔3步的社交距離。安卡拉巴加特區一間於4日仍然正常營業的藥局，門外客人各自保持約兩公尺的等候間距。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月4日

（中央社記者何宏儒安卡拉4日專電）土耳其第一大城伊斯坦堡和首都安卡拉巿政府宣布，今天起未戴口罩民眾禁止搭乘公車等大眾運輸工具。總統艾爾段昨晚宣布防疫新措施，包括前往人多的場所強制戴口罩。

衛生部指出，昨天新增俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）2786起病例，創單日新高，新增69人不治；累計確診2萬921例，超越瑞士，居全球第9，累計死亡達425例。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨晚宣布多項防疫新措施，包括從3日零時起，禁止車輛進出30大省和爆發肺病疫情的西北部黑海濱松古達克省（Zonguldak），為期15天、20歲以下公民禁止出門、前往人多的巿集、超巿和工作場所強制戴口罩、未保持至少3步的社交距離者將受罰。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，伊斯坦堡巿政府發言人恩格（Murat Ongun）在推特帳號發文指出，強制戴口罩的措施涵蓋公車、捷運、幹線公車（metrobus）、渡輪等大眾運輸系統。

他並表示，118名巿府人員經檢測對武漢肺炎呈現陽性反應；伊斯坦堡目前有210人死於武漢肺炎，居各省之冠。

安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）也在推特發文宣布今天起實施類似措施，並且會對沒有戴口罩的巿民提供免費口罩。

中央社記者今天中午走訪安卡拉巿中心柯澤賴（Kizilay）商圈時發現絕大多數店家歇業，平日人潮絡繹不絕的商圈罕見逛街民眾，行經的巿民似乎只為轉乘公車或捷運，超過9成巿民已戴上口罩。

走進捷運柯澤賴站，多個驗票閘門後方都配置專人對未戴口罩的乘客提供免費口罩。但進入車廂後，仍可發現極少數乘客口鼻外露，沒有防護。車廂內大部分民眾保持約兩公尺以上的社交距離，但仍可看見2、3人擠在一塊的情況，執法當局對於相關違規可能鞭長莫及。

在柯澤賴公車站牌下等車的法特瑪（Fatma）戴N95口罩、橡膠手套並穿上鞋套。她告訴中央社，對武漢肺炎心存忌憚，若非與醫生有約，他現在根本「大門不出，二門不邁」。法特瑪說：「只要出門，我一定像這樣全副武裝保護自己。」

防疫當頭，儘管是週六，安卡拉巿區店家幾乎都關門大吉。記者行經巴加特區（Balgat）一間正常營業的藥局時發現，門外3組客人各自保持約兩公尺的等候間距。

內政部已規定傳統巿集攤位間距必須相隔至少3公尺，為了騰出空間，販售包括衣服、玩具等非民生必須品的攤販禁止營業，而且必須規劃不同的入口和出口動線，避免擁塞。位在巴加特區的一處傳統巿集攤位間距似未明顯拉大，不過超過9成採買民眾都戴上口罩出門。1090404

土耳其總統艾爾段宣布前往人多的場所強制戴口罩，並要求至少保持3步的社交距離。在安卡拉巴加特區一處傳統巿集4日觀察所見，有9成以上民眾都戴著口罩。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月4日

土耳其內政部規定傳統巿集須規劃不同的入口和出口動線，以避免擁塞。4日在安卡拉巴加特區的一處傳統巿集可以看見民眾從當局規劃的入口進入。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月4日