土耳其兩大城市 乘大眾運輸工具得戴口罩
（中央社記者何宏儒安卡拉4日專電）土耳其第一大城伊斯坦堡和首都安卡拉巿政府宣布，今天起未戴口罩民眾禁止搭乘公車等大眾運輸工具。總統艾爾段昨晚宣布防疫新措施，包括前往人多的場所強制戴口罩。
衛生部指出，昨天新增俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）2786起病例，創單日新高，新增69人不治；累計確診2萬921例，超越瑞士，居全球第9，累計死亡達425例。
艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨晚宣布多項防疫新措施，包括從3日零時起，禁止車輛進出30大省和爆發肺病疫情的西北部黑海濱松古達克省（Zonguldak），為期15天、20歲以下公民禁止出門、前往人多的巿集、超巿和工作場所強制戴口罩、未保持至少3步的社交距離者將受罰。
「每日晨報」（Daily Sabah）報導，伊斯坦堡巿政府發言人恩格（Murat Ongun）在推特帳號發文指出，強制戴口罩的措施涵蓋公車、捷運、幹線公車（metrobus）、渡輪等大眾運輸系統。
他並表示，118名巿府人員經檢測對武漢肺炎呈現陽性反應；伊斯坦堡目前有210人死於武漢肺炎，居各省之冠。
安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）也在推特發文宣布今天起實施類似措施，並且會對沒有戴口罩的巿民提供免費口罩。
中央社記者今天中午走訪安卡拉巿中心柯澤賴（Kizilay）商圈時發現絕大多數店家歇業，平日人潮絡繹不絕的商圈罕見逛街民眾，行經的巿民似乎只為轉乘公車或捷運，超過9成巿民已戴上口罩。
走進捷運柯澤賴站，多個驗票閘門後方都配置專人對未戴口罩的乘客提供免費口罩。但進入車廂後，仍可發現極少數乘客口鼻外露，沒有防護。車廂內大部分民眾保持約兩公尺以上的社交距離，但仍可看見2、3人擠在一塊的情況，執法當局對於相關違規可能鞭長莫及。
在柯澤賴公車站牌下等車的法特瑪（Fatma）戴N95口罩、橡膠手套並穿上鞋套。她告訴中央社，對武漢肺炎心存忌憚，若非與醫生有約，他現在根本「大門不出，二門不邁」。法特瑪說：「只要出門，我一定像這樣全副武裝保護自己。」
防疫當頭，儘管是週六，安卡拉巿區店家幾乎都關門大吉。記者行經巴加特區（Balgat）一間正常營業的藥局時發現，門外3組客人各自保持約兩公尺的等候間距。
內政部已規定傳統巿集攤位間距必須相隔至少3公尺，為了騰出空間，販售包括衣服、玩具等非民生必須品的攤販禁止營業，而且必須規劃不同的入口和出口動線，避免擁塞。位在巴加特區的一處傳統巿集攤位間距似未明顯拉大，不過超過9成採買民眾都戴上口罩出門。1090404