學童連假若出遊 陳時中：上課後應告知老師

（中央社記者陳偉婷、張雄風台北5日電）連假各旅遊景點湧現人潮，指揮中心指揮官陳時中今天說，旅遊移動增加染病風險，若小朋友有出遊，上學應告知老師，身體不舒服盡早就醫，也盼民眾上班、上學減少非必要聚集、戴好口罩。

中央流行疫情指揮中心在下午記者會表示，國內目前累計363例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，分別為312例境外移入及51例本土病例。確診個案中5人死亡，54人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

清明連假期間人潮移動頻繁，陳時中說，民眾在連假旅遊，有移動會增加染病風險，希望民眾回歸上班、上學生活後，還要是注意社交距離，戴口罩、注意個人衛生和環境整潔。

陳時中也說，連假有出去玩的小朋友，要向老師說明，若有身體不適的情況即早安排就醫；民眾上學、上班也要注意身體健康，減少非必要聚集，且要戴好口罩，並詳實告知旅遊史、接觸史等，讓醫療人員掌握身體情況。

指揮中心已訂定因應武漢肺炎疫情的公眾集會、大型營業場所等指引，並函請各縣市政府，落實轄內旅館、餐廳、大型營業場所及觀光旅遊景點等相關防疫措施，也請民眾務必配合。

指揮中心提醒，與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，或正確配戴口罩。搭乘大眾運輸時也請全程配戴口罩，屢勸不聽者最高可處新台幣1.5萬元罰鍰。

此外，有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，3人有發燒症狀後送就醫，其中2人二採陰性、1人二採檢驗中；其餘健康情形良好，持續密切健康監測。（編輯：張雅淨）1090405